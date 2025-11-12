Produktkvalitetsingenjör
2025-11-12
Varför Komatsu Forest? Vi erbjuder dig en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med produktkvalitet och ständiga förbättringar i en internationell kontext. Här får du möjlighet att samarbeta med många olika avdelningar och externa partners, vilket gör din roll varierad och utvecklande. Vi strävar ständigt efter att utveckla våra processer och vår verksamhet, för att bidra till en hållbar framtid där människor, verksamheter och vår planet utvecklas tillsammans. Ditt nya jobb Vi söker nu en produktkvalitetsingenjör för ett tidsbegränsat uppdrag med tillträde snarast, tom 31:a augusti 2026. Som Produktkvalitetsingenjör har du en central roll i att säkerställa att våra produkter lever upp till de höga kvalitetskrav vi ställer. Du arbetar löpande med att analysera produkt- och företagsdata för att identifiera trender och hitta orsaker till problem. Genom rotorsaksanalyser identifierar du kvalitetsproblem och driver förbättringsarbeten inom såväl produktions- som leverantörsled. I arbetet ingår också att sammanställa tekniska rapporter. I rollen arbetar du tvärfunktionellt med flera avdelningar och har regelbunden kontakt med leverantörer för att utreda och åtgärda felaktigheter. Du bör därför trivas med att arbeta i team och drivas av att nå gemensamma mål. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten och du kommer även att ha möten med tekniker och produktionsutredare för att samla in relevant information. Vem är du? Vi söker dig som är högskoleingenjör med teknisk inriktning eller som har motsvarande arbetslivserfarenhet från tillverkande industri. Du har mycket goda kunskaper i Excel och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med dataanalys och rotorsaksanalyser. Erfarenhet av att skriva tekniska rapporter och arbeta med affärssystem är även meriterande. För att trivas i rollen bör du ha ett stort intresse och engagemang kring kvalitetsfrågor och gilla att analysera trender och statistik. Du ser snabbt logik och samband i komplex information, vilket hjälper dig att dra välgrundade slutsatser. Du är även en samarbetsinriktad person som har lätt för att kommunicera och arbeta med andra för att nå gemensamma mål, både internt och externt, samt är strukturerad i ditt arbete. B-körkort är ett krav liksom goda kunskaper i svenska. Eftersom stor del av dokumentationen även sker på engelska är du bekväm med att kommunicera både muntligt och skriftligt på språket. Vad erbjuder vi? Vi erbjuder ett teamorienterat arbetssätt både inom och utanför avdelningen, där vi stöttar och lär av varandra samt löser problem tillsammans. Här får du dessutom möjlighet till ett tryggt och omväxlande arbetsliv i en stor och stabil organisation med en lång historia. Vi värdesätter din ambition och dina drivkrafter och erbjuder en karriär med intressanta, meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. Allt detta sker såklart i vår nybyggda och klimatsmarta kontors- och produktionsanläggning i Umeå med tillgång till moderna arbetsplatser & mötesrum, restaurang, sjukgymnast på plats samt friskvårdsrum. Vi är ett globalt företag som vet att mångfald bidrar till goda resultat och en bättre arbetsplats. Välkommen med din ansökan!
