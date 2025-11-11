Produktionstekniker, Saab, Linköping
Experis AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-11-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad Produktionstekniker till sektionen Production Engineering & Support inom affärsområdet Special Mission & Regional Aircraft. Här får du en varierad vardag med stort ansvar för att utveckla och förbättra produktionsprocesser för avancerade flygplanslösningar.
Som produktionstekniker blir du en nyckelperson i industrialisering, producerbarhetsanalys och utveckling av produktionsflöden. Du arbetar nära produktion, planering och inköp för att säkerställa effektiva processer och hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
* Industrialisering av nya produkter och verktyg
* Analysera och säkerställa producerbarhet
* Utveckla och optimera produktionsflöden internt och externt
* Produktions- och kontrollberedning för nya och befintliga produkter
* Koordinera verktyg för flygplansmodellerna 340/2000 och Special Mission
* Skapa och uppdatera arbetsinstruktioner
* Beredning av artiklar i IFS Sherpa
* Stötta planering, beredning och inköp
Vem du är
Vi söker dig som är nyfiken, initiativrik och självgående med förmåga att strukturera ditt arbete och hantera flera uppgifter parallellt. Du trivs med problemlösning, är analytisk och vågar utmana befintliga arbetssätt. Kvalifikationer
* Erfarenhet av produktionsteknik eller verkstadserfarenhet (verktygshantering)
* Kunskap i ritningsläsning
* Erfarenhet ERP-system
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* Vana att arbeta med LEAN
* Gymnasieexamen eller relevant högskole-/YH-utbildning
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete i projektform
Säkerhetskrav
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Vad kan vi erbjuda dig
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att mejla ansvarig Konsultchef Isyan Baykal Tamburaci, isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
/ 072 233 47 35 Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "22b76526-3f08-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jeffersonwells Kontakt
Isyan Baykal Tamburaci isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se 0722334735 Jobbnummer
9599889