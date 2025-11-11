Produktionstekniker, Saab, Linköping

Experis AB / Civilingenjörsjobb / Linköping
2025-11-11


Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Vi söker en engagerad Produktionstekniker till sektionen Production Engineering & Support inom affärsområdet Special Mission & Regional Aircraft. Här får du en varierad vardag med stort ansvar för att utveckla och förbättra produktionsprocesser för avancerade flygplanslösningar.

Som produktionstekniker blir du en nyckelperson i industrialisering, producerbarhetsanalys och utveckling av produktionsflöden. Du arbetar nära produktion, planering och inköp för att säkerställa effektiva processer och hög kvalitet.

Publiceringsdatum
2025-11-11

Arbetsuppgifter
* Industrialisering av nya produkter och verktyg
* Analysera och säkerställa producerbarhet
* Utveckla och optimera produktionsflöden internt och externt
* Produktions- och kontrollberedning för nya och befintliga produkter
* Koordinera verktyg för flygplansmodellerna 340/2000 och Special Mission
* Skapa och uppdatera arbetsinstruktioner
* Beredning av artiklar i IFS Sherpa
* Stötta planering, beredning och inköp



Vem du är

Vi söker dig som är nyfiken, initiativrik och självgående med förmåga att strukturera ditt arbete och hantera flera uppgifter parallellt. Du trivs med problemlösning, är analytisk och vågar utmana befintliga arbetssätt.



Kvalifikationer
* Erfarenhet av produktionsteknik eller verkstadserfarenhet (verktygshantering)
* Kunskap i ritningsläsning
* Erfarenhet ERP-system
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* Vana att arbeta med LEAN
* Gymnasieexamen eller relevant högskole-/YH-utbildning

Meriterande:

* Erfarenhet av arbete i projektform

Säkerhetskrav

Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.



Vad kan vi erbjuda dig

Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.

Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar.



Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att mejla ansvarig Konsultchef Isyan Baykal Tamburaci, isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se / 072 233 47 35

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "22b76526-3f08-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)

Arbetsplats
Jeffersonwells

Kontakt
Isyan Baykal Tamburaci
isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
0722334735

Jobbnummer
9599889

Prenumerera på jobb från Experis AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Experis AB: