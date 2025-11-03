Produktionstekniker, Linköping

Experis AB / Civilingenjörsjobb / Linköping
2025-11-03


Vill du vara med och utveckla framtidens produktion?
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad Produktionstekniker till ett spännande konsultuppdrag via Jefferson Wells. Uppdraget är hos SAAB i Linköping

Publiceringsdatum
2025-11-03

Dina arbetsuppgifter
Som konsult kommer du att arbeta i ett utvecklings- eller industrialiseringsprojekt, alternativt med förbättringsarbete inom pågående produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

* Framtagning av produktionsunderlag för sammanbyggnad
* Samarbete med kollegor inom sektionen samt angränsande avdelningar
* Arbete i Delmia med MBD-metodik (Model Based Definition)



Kvalifikationer
Erfarenhet av:

* Produktionstekniskt arbete
* Skrov/sammanbyggnad är meriterande

Verktyg:

* Delmia (eller motsvarande system)
* IFS ERP (eller motsvarande affärssystem)

Utbildningsbakgrund
* Relevant högskole-/universitetsutbildning eller YH-utbildning
* Alternativt dokumenterad erfarenhet inom produktionsteknik

Dina personliga egenskaper
* Lösningsorienterad och initiativrik
* Självgående och samarbetsvillig
* Strukturerad, driven och engagerad

Placeringsort: Linköping

Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag via Jefferson Wells



Säkerhetskrav

Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.



Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning inom Engineering, Finance, HR och Executive. Som konsult hos oss får du trygghet, utvecklingsmöjligheter och tillgång till ett brett nätverk av spännande uppdrag.



Ansök redan idag!
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.

Ersättning
Not Specified

Kontakt
Isyan Baykal Tamburaci
isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
0722334735

