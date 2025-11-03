Produktionstekniker, Linköping
Experis AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-11-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens produktion?
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad Produktionstekniker till ett spännande konsultuppdrag via Jefferson Wells. Uppdraget är hos SAAB i LinköpingPubliceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som konsult kommer du att arbeta i ett utvecklings- eller industrialiseringsprojekt, alternativt med förbättringsarbete inom pågående produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Framtagning av produktionsunderlag för sammanbyggnad
* Samarbete med kollegor inom sektionen samt angränsande avdelningar
* Arbete i Delmia med MBD-metodik (Model Based Definition) Kvalifikationer
Erfarenhet av:
* Produktionstekniskt arbete
* Skrov/sammanbyggnad är meriterande
Verktyg:
* Delmia (eller motsvarande system)
* IFS ERP (eller motsvarande affärssystem)Utbildningsbakgrund
* Relevant högskole-/universitetsutbildning eller YH-utbildning
* Alternativt dokumenterad erfarenhet inom produktionsteknikDina personliga egenskaper
* Lösningsorienterad och initiativrik
* Självgående och samarbetsvillig
* Strukturerad, driven och engagerad
Placeringsort: Linköping
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag via Jefferson Wells
Säkerhetskrav
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning inom Engineering, Finance, HR och Executive. Som konsult hos oss får du trygghet, utvecklingsmöjligheter och tillgång till ett brett nätverk av spännande uppdrag.
Ansök redan idag!
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "33b1454a-8ae2-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jeffersonwells Kontakt
Isyan Baykal Tamburaci isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se 0722334735 Jobbnummer
9585198