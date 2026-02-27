Produktionstekniker | Lernia | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Hos vår kund får du chansen att leda ett teknikteam i världsklass och kombinera strategiskt ansvar med operativt arbete. Som Produktionstekniker blir du en nyckelspelare i utvecklingen av moderna, kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser i en högteknologisk miljö. Ta nästa steg i din karriär idag!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som Produktionstekniker kommer du att ansvara för att utforma och optimera produktionslinor, skapa monteringsinstruktioner, utveckla verktyg och fixturer, identifiera tekniska problem samt driva metod- och processutveckling för vår kunds produktion.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom maskinteknik, produktionsteknik eller motsvarande erfarenhet. Du bör ha god datorvana och förmåga att arbeta i tekniska system, gärna CAD. En stark förståelse för kvalitet, tillverkningsmetoder och processoptimering är avgörande. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, för att effektivt kunna kommunicera och dokumentera arbetsprocesser.
Meriterande
Det är meriterande om du har ett praktiskt tekniskt intresse och erfarenhet från verkstadsmiljö. Erfarenhet av dokumentation, tekniska specifikationer och produktvård är en fördel. Kunskap inom fräsning och svarvning samt konstruktion av monteringsverktyg och fixturer är också värdefullt. Några års erfarenhet som montör eller produktionstekniker ger dig ytterligare fördelar när du söker denna position. Dessa kvalifikationer kan stärka din ansökan och ge dig ett konkurrenskraftigt försprång.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Emma Rasmusson via e-post: emma.rasmusson@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7304493-1865386". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9767820