Om uppdraget
Vi söker en produktionstekniker till ett långsiktigt konsultuppdrag hos ett industriföretag i Skövde med start i januari. Arbetet sker på plats i gjuteriet och du blir en del av det produktionstekniska teamet.
Om rollenSom produktionstekniker arbetar du nära produktionen och bidrar till att utveckla och effektivisera processerna i det dagliga arbetet. Du samarbetar med kollegor inom teknik, underhåll, driftsäkerhet, operatörer och ledare för att säkerställa stabila och effektiva flöden.
Arbetet omfattar bland annat:
ta fram och dokumentera arbetsinstruktioner och standardiserade arbetsrutiner
utforma manuella arbetsstationer och platslayout för bättre ergonomi och flöde
genomföra mätningar och analysera maskindata för att hitta samband och förbättringspotential
delta i produktions- och automationsprojekt av varierande omfattning
Rollen innebär både löpande produktionstekniskt förbättringsarbete och deltagande i projekt. Du kommer hantera den dagliga driften och driva förbättringar tillsammans med produktionen.
Din profilDu har en ingenjörsutbildning, gärna med inriktning mot maskin eller produktion, samt erfarenhet från tillverkande eller processinriktad industri. Erfarenhet från gjuteri är meriterande.
Som person är du nyfiken, engagerad och samarbetsinriktad. Du trivs med interaktion i tvärfunktionella team, kommunicerar tydligt med olika yrkesgrupper och delar aktivt med dig av idéer och erfarenheter. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa stegKänner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Annie Engel på annie.engel@consensus.nu
, 0761183809, eller kontakta Elisabeth Mattsson på elisabeth.mattsson@consensus.nu
, 072 - 600 64 49. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu.
