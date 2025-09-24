Produktionstekniker
2025-09-24
Crenna Plåt AB är Sveriges största tillverkare av rektangulära ventilationskanaler och har marknadens bredaste sortiment av ljuddämpare. Vi har idag tillverkning på fyra orter och är totalt ca 110 medarbetare. Sedan 2020 är Crenna ett helägt dotterbolag till Lindab Sverige AB och ingår i den internationella Lindab koncernen.
Nu söker vi en erfaren Produktionstekniker till vår produktionsenhet i Sätra som vill representera ett starkt varumärke med högkvalitativa produkter och vara med och bidra till Crennas fortsatta tillväxt och utveckling.
Om rollen
Som produktionstekniker hos oss har du en central roll i att utveckla och säkerställa både produktkvalitet och produktivitet. Du arbetar nära produktionsledningen och vår säljorganisation i frågor som rör våra produkter och produktionstekniska lösningar.
I rollen ingår bland annat att:
Driva projekt kopplade till produktionsutveckling, produktionsmetoder och verkstadslayout
Utveckla och optimera produktionsprocesser
Göra tillverkningskostnadsberäkningar och följa upp tid, kostnad och kvalitet
Underhålla och vidareutveckla produktionsmodulen i vårt affärssystem Pyramid
Omvärldsbevakning inom våra segment och att föreslå förbättringsåtgärder
Du har ett stort eget ansvar i att planera ditt arbete på ett strukturerat sätt och i samverkan med övriga kollegor.
Om dig
Vi söker dig som är lösningsorienterad, har god teknisk förståelse och trivs i en roll där teori möter praktik. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och har förmågan att driva projekt från idé till färdig lösning.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet från liknande roll inom tillverkande industri
Goda IT-kunskaper, inklusive Office-paketet och affärssystem (meriterande med erfarenhet av Pyramid)
Erfarenhet av förbättringsarbete, t.ex. inom Lean Production
Erfarenhet av CAD och ritningsprogram som Fusion 360 eller SolidWorks (meriterande)
För tjänsten krävs också goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan! Vid frågor kontakta HR-chef Kamilla Söderquist på kamilla.soderquist@crenna.se
. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista anställningsdag som är 2025-10-31.
Om Lindab Group
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
