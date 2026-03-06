Produktionsplanerare Saab Dynamics
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en engagerad och driven Produktionsplanerare till vår produktion i Malmslätt.
Som produktionsstyrare/planerare är du en nyckelperson i arbetet med att detaljplanera och följa upp tillverkningsplaner. Du ansvarar för att säkerställa att planer finns på plats och efterlevs enligt fastställda leveranstider. Rollen innebär ett nära samarbete med produktionsledning, beredning, kvalitet och inköp för att skapa ett effektivt och välfungerande produktionsflöde.
Du kommer tillhöra vår Business Unit Ground Combat och utgå från produktionsenheten i Malmslätt som ligger inom Malmen teknikcenter industriområde.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat;
Hantera tillverkningsorder i IFS/MPS
Detaljplanera produktion utifrån en huvudplan
Materialstyra och säkerställa förutsättningar för tillverkningsorder
Uppföljning av ordrar och legoleveranser
Delta i olika forum/möten och i samarbeta med flera gränssnitt
Engagemang och deltagande i LEAN och daglig styrning
Du är en nyfiken initiativrik och självgående person som gillar att ha många bollar i luften. Du är duktig på att strukturera ditt arbete och det ger dig en bra grund att planera såväl i närtid som mot en längre horisont.
Vi ser att du som person har lätt för att skapa relationer och är tydlig i din kommunikation. I förbättringsarbetet har du ett mod att utmana och ifrågasätta nuvarande arbetssätt.
För denna roll ser vi att du har en relevant utbildning och tidigare erfarenhet från planering eller liknande arbetsuppgifter. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med MPS-system, gärna IFS, och en god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har en dokumenterad utbildning inom produktionslogistik samt erfarenhet av metodiskt förbättringsarbete, exempelvis inom LEAN.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
