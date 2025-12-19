Produktionsplanerare
2025-12-19
ValueOne söker en Produktionsplanerare till ett konsultuppdrag hos vår kund i Örnsköldsvik. Uppdraget startar i januari 2026 och pågår under 12 månader med god möjlighet till förlängning.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
Som Produktionsplanerare kommer du att spela en nyckelroll i produktionsflödet, för att se till att rätt saker händer i rätt tid. Du balanserar orderlägen, prognoser och kapacitet för att få planeringen att gå ihop, samtidigt som du samarbetar med operativt inköp, produktion och projektledare för att säkra material på plats. Du håller koll på nyckeltal, hanterar flaskhalsar och bidrar med smarta idéer för att göra planeringsprocessen ännu bättre.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa och följa upp produktionsplaner.
Planera och organisera produktionen utifrån orderläge, tillverkningskapacitet och prognoser.
Säkerställa att rätt material finns tillgängligt i tid genom nära samarbete med inköp och logistik.
Identifiera och åtgärda eventuella hinder eller flaskhalsar i produktionen.
Följa upp och analysera nyckeltal som leveranssäkerhet och kapacitetsutnyttjande.
Arbetade med förbättringsarbete för att utveckla planeringsprocessen.
Erfarenhet och kompetens
För rollen som Produktionsplanerare har du en god systemvana i ERP-system samt talar och skriver obehindrat på engelska och svenska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av produktionsplanering inom tillverkande industri, är duktig användare av Excel och har erfarenhet av analysverktyg så som Power BI eller Clickview. Vi ser även det som fördelaktigt om du har en eftergymnasial utbildning inom logistik.
För att trivas och lyckas som Produktionsplanerare behöver du vara strukturerad, analytisk och ha god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och lösningsorienterad, med förmåga att hantera förändringar och ta egna initiativ.
Ansökan
Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/.
Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Emmy Aho på telefon 076 513 40 22 eller 010 332 29 20. Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valueone AB
(org.nr 556787-5264), http://www.valueone.se Arbetsplats
ValueOne AB Jobbnummer
9658041