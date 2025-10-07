Produktionsplanerare
2025-10-07
Rollbeskrivning
Vill du vara med och skapa struktur, flöde och effektivitet i en dynamisk produktionsmiljö? Vi söker nu en Produktionsplanerare till vårt team i Ljungby - en nyckelroll där du får arbeta nära produktion, inköp och logistik för att säkerställa smidiga processer och nöjda kunder.
Som produktionsplanerare kommer du få en nyckelroll i att planera och koordinera produktionen för att säkerställa optimal effektivitet.
Huvudsakliga ansvarsområden
Planera kapacitet och arbetskraft i produktionen
Skapa och/eller släppa tillverkningsordrar i ERP-system
Kommunicera med Customer Service och säkerställa bästa möjliga service
Stödja bokning & inköp
Vi söker dig som har
Arbetserfarenhet inom relevant område
Erfarenhet av affärssystem ERP (Monitor)
Datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
God kommunikationsförmåga i Svenska och Engelska i såväl tal som skrift.
God förmåga att planera och ha översikt
Högskoleexamen inom logistik, inköp, ekonomi eller motsvarande är meriterande
Som person
Som person är du är samarbetsvillig och strukturerad, men är samtidigt flexibel och kan tänka utanför ramarna när det behövs. Du är noggrann och drivs av att söka efter ständiga förbättringar i dagliga arbete för att optimera utfallet. Problemlösning är något som ligger dig varmt om hjärtat och du blir motiverad av att se hur dina resultat påverkar organisationens flöde.
Vi erbjuder
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid (med möjlighet till förlängning) med startdatum så fort som möjligt till september 2026.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Sista ansökningsdag är den 7 november. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HydraSpecma Renewables AB
(org.nr 559381-8502)
Fabriksgatan 16 (visa karta
)
341 31 LJUNGBY Jobbnummer
9545360