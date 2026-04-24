Produktionspersonal Uw Elast Ab Traryd
Att driva en verksamhet innebär att behoven kan förändras snabbt - ibland krävs tillfällig förstärkning, ibland långsiktig kompetens. Hos Jobcenter hjälper vi dig att hitta rätt lösning för just ditt företag.
Du får en personlig kontaktperson som ansvarar för hela processen - från behovsanalys till tillsättning. Vi är kända för våra korta beslutsvägar, vår flexibilitet och vår förmåga att leverera snabbt utan att tumma på kvaliteten.
Oavsett om du behöver rekrytera ny personal, hyra in en erfaren interimskonsult eller täcka upp med bemanning, ser vi till att du får rätt kompetens på plats - i rätt tid.
Produktionspersonal UW ELAST AB Traryd
Vi söker nu en till medarbetare till UW Elast
Vill du arbeta i en praktisk och teknisk roll där din problemlösningsförmåga verkligen gör skillnad? Vi söker nu en engagerad operatör till vår kund inom gjutning av polyuretan. Arbetsplatsen ligger i Traryd Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Som operatör inom gjutning arbetar du i en produktionsmiljö där kvalitet och noggrannhet är avgörande. Arbetet är förlagt till dagtid och sker i en varm miljö. Tjänsten kan vara fysiskt krävande och innebär även användning av ansiktsmask under delar av arbetspasset Dina arbetsuppgifter
Övervaka och hantera maskinparken
Kvalitetskontroll av produkter
Ritningsläsning och uppföljning av instruktioner
Felsökning och problemlösning i produktionenKvalifikationer
Industrivana
Kunskap i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
God fysik och förmåga att arbeta i varm miljö
Godkänd hälsokontroll inklusive spirometritest
Meriterande
Truckkort
TraverskortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Modig och vågar ta initiativ
Nyfiken och vill lära dig mer
En problemlösare som trivs i en praktisk miljö
Vi erbjuder
Ett stabilt dagtidsarbete
Möjlighet att utvecklas inom industrin
Ett engagerat team och en trivsam arbetsplats
Ansök redan idag då vi tillsätter tjänsten eller tjänsterna så fort rätt kandidat matchar mot vår kund.
Tjänsten kan bli en direktrekrytering till kund eller en hyrrekrytering, allt beror på erfarenheten.
Vi behandlar inte ansökan som kommer in via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412), https://www.jobcenter.se/
341 43 LJUNGBY Arbetsplats
Jobcenter Recruitment Kontakt
Nationell Rekryteringschef
Peter Johansson peter@jobcenter.se +46708578776 Jobbnummer
9873528