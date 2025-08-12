Produktionspersonal Metsä Tissue
2025-08-12
Dina arbetsuppgifter
Nu fortsätter vi rekryteringarna till Metsä Tissue i Mariestad och kommer under våren att fortsätta vårt intag.
Metsä Tissues vision är att etablera Framtidsfabriken i Mariestad, som tar Metsäs bruk in i en ny era av
mjukpappersproduktion. Med investeringen i Mariestad på 4,2 miljarder kronor blir Metsä Tissue ett ledande
företag vad gäller hållbar mjukpappersproduktion i Sverige och i Skandinavien med våra starka varumärken
Lambi, Serla och Katrin. Investeringen är en av de största i Europa och den största inom Metsä Tissue.
Vill du vara med och utveckla Framtidsfabriken i Mariestad? Trivs du med att ta ansvar tillsammans med
dina kollegor och är nyfiken på att vara en del av ett företag som expanderar? Då kan rollen som
maskinoperatör på Metsä Tissue vara rätt för dig!
Just nu söker vi produktionspersonal till Metsä Tissues Framtidsfabrik i Mariestad där vi ska fortsätta tillsätta
ett flertal engagerade, kvalitetsmedvetna och resultatinriktade maskinoperatörer med ett tekniskt intresse. Som
maskinoperatör kommer du att spela en nyckelroll i produktionsprocessen för att säkerställa en effektiv
produktion och att högkvalitativa produkter levereras till Metsäs kunder.
På Metsä läggs stor vikt vid säkerhet, gott samarbete och kvalitet med vision om en hållbar framtid. Här får du
möjlighet att arbeta i en modern fabrik med den senaste maskintekniken. Det här jobbet är för dig som
värdesätter möjligheten att bygga en stabil framtid med trygghet i en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö
som producerar produkter med starka varumärken.
Start sker efter överenskommelse och Metsä erbjuder provanställning med 5-skift som arbetstid.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar
alla sökande och eftersträvar mångfald.
alla sökande och eftersträvar mångfald. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så
snart som möjligt.
Ansvarsområden
MaskinoperatörKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete inom industri
Goda kunskaper i svenska
