Vi söker nu produktionspersonal till vår fabrik i Falkenberg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara montering av partier i glas och aluminium. Du kan även komma att arbeta med kapning, förborrning och andra moment inom produktionen.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom produktion och tillverkning, gärna från bygg- eller verkstadsindustrin. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team där man hjälper varandra.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en byggnads- eller verkstadsteknisk bakgrund och är allmänt händig. Tidigare erfarenhet från produktionsmiljö är meriterande och vi värdesätter din förmåga att arbeta strukturerat och noggrant.
Du är engagerad, har lätt för att samarbeta och motiveras av att skapa goda resultat. För oss är det viktigt att du har ett helhetsperspektiv och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om Preconal System AB:
Preconal ingår i HansenGroup-koncernen, som är norra Europas ledande fasad- och dörrentreprenör med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien och Polen. Preconal består av två företag - Preconal System och Preconal Fasad - och är marknadsledande i Sverige.
Fabriken är belägen i Falkenberg, huvudkontor finns i Halmstad och sälj- och projektledningskontor finns i Göteborg, Malmö, Karlstad, Falkenberg, Ljungby och Arboga.
Vi är specialiserade på projektering, tillverkning och entreprenader inom aluminium och glas, och tillverkar bland annat industridörrar, entrédörrar, aluminiumfönster, brandpartier och säkerhetsdörrar.Övrig information
Tjänsten är placerad i Falkenberg.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31.
Observera att urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Antal som kommer anställas är inte fastställt.
Ansökan skickas till: ansokan@preconal.se
Ange "Jobbansökan - Produktion Falkenberg" i din ansökan. Så ansöker du
