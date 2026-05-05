Produktionsoperatör till logstikcenter - Järfälla
Vill du jobba i ett högt tempo tillsammans med ett sammansvetsat team? Vi söker produktionsoperatör till Sollentuna!
Trivs du i en strukturerad miljö där noggrannhet och effektivitet är viktigt? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

Om tjänsten
Vår kund driver ett modernt lager i Sollentuna som befinner sig i en stark tillväxtfas. De arbetar med orderplock och packning för flera olika uppdragsgivare, och verksamheten har vuxit snabbt det senaste året. För att möta den ökade efterfrågan söker de nu fler medarbetare till sitt team.
Som produktionsoperatör blir du en central del av verksamheten och arbetar främst med plock och pack. Du bidrar till att säkerställa att rätt varor levereras i rätt tid och med hög kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Plock av varor från lagerhiss, hyllor och pallplatser med hjälp av handdator och fingerscanner
Packning av produkter enligt gällande rutiner och leveranskrav
Hantering av retur- och destruktionsorder samt avfallssortering
Samarbete med inleverans vid avvikelser eller frågor kring godsAnställningsvillkor
Placering: Sollentuna
Arbetstider: Heltid, måndag-torsdag 07:30-16:30, fredag 07:00-15:00
Start: Omgående
Vi söker dig som
Är strukturerad, effektiv och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter
Är pålitlig och tar ansvar för ditt arbete
Har god fysik och trivs i en aktiv arbetsmiljö
Har god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt
Bidrar till en bra stämning i arbetsgruppenKvalifikationer
Erfarenhet av orderplock med handdator i WMS-system
Tidigare arbete inom lager, gärna med plock och pack
Grundläggande kunskaper i Office-paketet
Truckkompetens
Truckkort
Vi erbjuder
En arbetsplats med engagerade kollegor och bra sammanhållning
En företagskultur som genomsyras av kommunikation, respekt, ansvar, glädje, vilja och kvalitet
Möjligheter att utvecklas och växa inom verksamheten
En trygg anställning med möjlighet till fast tjänst efter inhyrningsperiodenFöretaget
Kunden är ett växande lager i Sollentuna som erbjuder logistiklösningar till flera olika företag. Här får du arbeta i en expansiv miljö med högt tempo och goda utvecklingsmöjligheter.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning arbetar med bemanning inom lager, logistik och industri. Vi fokuserar på att skapa långsiktiga relationer och matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
