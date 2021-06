Produktionsmedarbetare sökes till framgångsrikt företag i Malmö! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Malmö2021-06-30Nu söker vi dig som har ett tekniskt intresse och är redo att anta en spännande utmaning på ett framgångsrikt företag i Malmö! Är du den vi söker?Vi söker nu montörer till ett riktigt spännande och framgångsrikt företag beläget vid Jägersro i Malmö. Vår kund har varit verksam sedan 70-talet och vid starten var målet att utforska olika sätt att förenkla och förbättra sättet att sikta. Idag anses vår kunds produkt vara en utav världens snabbaste och mest effektiva siktarsystem.Till deras produktion söker vi nu finmekaniska montörer. Arbetsuppgifterna kommer bestå av montering av sikten där arbetet sker vid olika stationer och med olika moment. Arbetsuppgifterna kräver precision och stor noggrannhet. Det är ett arbete som utförs med hög kvalitet i ett effektivt tempo. I samband med rekryteringsprocessen kommer du som kandidat få provmontera och genomgå en gedigen bakgrundskontroll.Tjänsten är på heltid och du kommer initialt vara anställd av StudentConsulting och hyras ut till vår kund. Det finns goda möjligheter att efter inledande konsultuppdrag bli övertagen och direkt anställd av vår kund. Vi söker dig som ser långsiktigt på tjänsten.Arbetstiderna är förlagda på två skift måndag-fredag, varannan vecka 06.00-14.00, och varannan vecka 14.05-22.05. Förväntad start för tjänsten är under vecka 35 och kommer inledas med en grundlig introduktionsutbildning.2021-06-30Vi söker dig som är händig och har ett tekniskt intresse. Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av finmotoriskt monteringsarbete, men inget krav. Som person tror vi att du är noggrann och tycker om struktur. Du är en lugn person som ändå föredrar att arbeta tempofyllt och effektivt i olika processer. Då många arbetsuppgifter är monotona tror vi att du har en bra koncentrationsförmåga och tycker om att arbeta efter tydliga instruktioner och processer.Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5838550