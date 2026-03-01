Produktionsmedarbetare sökes - start omgående!
Som produktionsmedarebetare hos vår kund i Ekenässjön jobbar du i ett team med kollegor på en produktionsline. Du packar artiklar och driver flödet framåt i rask takt, samtidigt som du månar om att alla detaljer utförs med fullkomlig precision.
Initialt kommer du arbeta antingen ständig dag eller ständig natt, men på sikt kan det även förekomma att du jobbar ständig eftermiddag eller ständig helg. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns även möjlighet att utveckla sina kunskaper inom logistik eller automation/maskinarbete.
Sök redan nu - uppdragsstart omgående!Profil
Vid tillsättande av dessa tjänster kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Vi söker utpräglade teamplayers som motiveras av att arbeta i grupp och hålla igång kämparglöden skift efter skift. Du är rapp och energisk, och utför arbetet med fingertoppskänsla och noggrannhet.
Tidigare industrierfarenhet samt truckkort är meriterande.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
