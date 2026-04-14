Produktionsmedarbetare sökes - start omgående!
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Vår kund nära Vetlanda söker personal för omgående start med möjlighet till långsiktigt uppdrag. Du kommer jobba dagtid eller natt. Arbetsuppgifterna innebär montering, packning och övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom industri. För rätt person kan även maskinjobb såsom robotsvetsning komma att bli aktuella. Profil
Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete där du samarbetar tillsammans med kollegor. Du lägger ribban högt genom att alltid leverera kvalitet och sprida god stämning på jobbet. Om företaget
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Östanå Björkvägen 8 (visa karta
)
574 42 VETLANDA Kontakt
Maja Schentz maja.schentz@konsultia.se +46 70 578 76 40 Jobbnummer
9854691