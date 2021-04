Produktionsledare till välkänt företag inom processindustrin - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Maskiningenjörsjobb i Lilla Edet

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Lilla Edet2021-04-09Har du tidigare arbetat som produktionsledare eller i liknande ledande position inom industrin? Då kanske vi har din nästa utmaning. Nu söker vi en erfaren produktionsledare till en av våra kunder utanför Göteborg.2021-04-09Som produktionsledare blir din huvuduppgift att driva, planera och fördela det dagliga arbetet för dina medarbetare på ett affärsmässigt sätt. I din roll har du personal- och arbetsmiljöansvar för 8 medarbetare inom underhålls- och processområdet vilket innefattar målsamtal, kompetensutveckling och rehabilitering. Du ansvarar för säkerhetsarbetet och utvecklar en säker arbetsplats tillsammans med dina medarbetare.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar förutom ovanstående även:Ansvar för att leverera enligt uppsatta mål och budgetDriva strategi- och förändringsarbete inom ditt områdeLeda den egna verksamheten enligt företagets kärnvärdenUtveckla kompetens, processer och rutiner inom ditt områdeErsätta produktionschef vid dess frånvaroVi söker nu dig med några års erfarenhet av ledande befattning inom process- eller tillverkningsindustri, gärna med erfarenhet av att leda andra chefer. Har du en högskoleutbildning inom exempelvis maskin, teknik, ekonomi eller annan lämplig inriktning så är det ett stort plus men vi lägger framför allt vikt vid din arbets- och ledarerfarenhet. För att lyckas i rollen krävs att du hanterar svenska och engelska väl i både tal och skrift.Om du har en positiv och engagerande attityd i arbetet samt en mycket god kommunikativ förmåga har du goda förutsättningar att lyckas i rollen. Vi ser även att du är en skicklig och engagerande ledare som kännetecknas av att jobba målinriktat.AnsökningsförfarandeVi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt på skill.se.Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Christian Andersson-Gran på christian.andersson-gran@skill.se eller 072-543 40 10.Välkommen med din ansökan!Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Skill Rekrytering & Bemanning AB5683117