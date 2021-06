Produktionsledare till Primo i Limmared - AB Effektiv Borås - Maskiningenjörsjobb i Tranemo

Prenumerera på nya jobb hos AB Effektiv Borås

AB Effektiv Borås / Maskiningenjörsjobb / Tranemo2021-06-30Vill du arbeta i ett internationellt företag med familjär känsla? Vill du leda och utveckla ett team i en modern produktion? Den chansen finns nu när en av Primos produktionsledare går i pension.Om vår kundPrimo Sverige AB ingår i norra Europas ledande företag av extruderade plastprofiler, Inter Primo A/S. Företaget, finns i moderna anläggningar i Limmared och i Dalstorp, vi sysselsätter ca 110 medarbetare. Primo utvecklar tillsammans med sina kunder tekniska lösningar med hjälp av profiler i plast.2021-06-30Som produktionsledare ansvarar du för att leda och driva en av tre avdelningar i Primos fabrik i Limmared. I rollen har du operativt ansvar för att ta råvara till färdig produkt, planering, personal och avdelningens mål. Avdelningen arbetar 3-skift med ca 15 medarbetare och består av 10 maskinlinjer. Du har också ansvar för säkerhet och arbetsmiljö samt driva vidare det dagliga LEAN- och förbättringsarbetet i avdelningen. Du arbetar dagtid, ingår i produktionsledningen och rapporter till Supply Chain Manager.Vi söker dig som har en stark drivkraft att motivera och utveckla personal. Du har också ett stort intresse av att arbeta med ständiga förbättringar. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att ta beslut. Du har några års erfarenhet som ledare.Då arbetet består av många kontakter förutsätter vi att du har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du sprider engagemang och positivitet bland dina kollegor.Du har erfarenhet från tillverkningsindustri, gärna inom plast eller som underleverantör till bilindustrin samt har grundläggande LEAN-kunskaper.Våra värdeord ramar in vår identitet som bolag och den hoppas vi att du känner igen dig i. We Care, We are Openminded, We are Reliable, We Execute.Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2021-08-08. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Gabriella Albertsson 0709 38 44 19 eller Jens Lindroth 0709 64 42 27.Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten förmedlar Effektiv kontakten och du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget.SökordLEAN, Six Sigma, produktion, industri, plast, extrudering, processindustri, processtillverkning, plastindustri, ledarskap, produktionsledareVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08AB Effektiv Borås5838570