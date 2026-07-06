Produktionsledare till Hardford
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Hardford Linköping är en ledande kontraktstillverkare inom hudvård, hårvård och kemiska produkter. Med över 30 års erfarenhet har vi utvecklat och producerat högkvalitativa varumärken för både nationella och internationella kunder. Vi är dedikerade till att investera i såväl verksamhet som organisation och bygger nu upp en egen underhållsavdelning. Med fokus på flexibilitet och en positiv arbetsmiljö strävar vi efter att skapa långsiktiga och lönsamma samarbeten. Välkommen till Hardford Linköping!Arbetsuppgifter
Som produktionsledare hos Hardford har du en nyckelroll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för ett team på cirka 25 produktionsmedarbetare och leder arbetet med ett närvarande, engagerat och tydligt ledarskap. Ditt fokus är att skapa en trygg, motiverande och välstrukturerad arbetsmiljö där både människor och produktion utvecklas.
Verksamheten präglas av högt tempo, producerande flöden och logistikintensiva processer. Det innebär att bemanningsplanering, prioriteringar och snabba beslut är en naturlig del av din vardag. Samtidigt arbetar du aktivt med att skapa struktur och ständiga förbättringar. Du arbetar nära produktionen och säkerställer att verksamheten levererar med hög kvalitet, effektivitet och säkerhet.
Huvudsakligen kommer du att:
Leda, coacha och utveckla produktionsmedarbetare i det dagliga arbetet.
Ansvara för bemanningsplanering samt ha löpande kontakt med bemanningsföretag för att säkerställa rätt kompetens och bemanning utifrån verksamhetens behov.
Hantera personalfrågor och ansvara för introduktion och onboarding av nya medarbetare.
Delta i dagliga produktionsmöten och aktivt bidra till uppföljning, struktur och ständiga förbättringar.
Arbeta med rapportering, schemaläggning och administration i affärs- och produktionssystem.
Du blir en del av en operativ ledningsgrupp där samarbete, daglig styrning och närhet till produktionen är centralt. Här får du en viktig roll i att skapa trygghet, struktur och framdrift i en verksamhet där planering och flexibilitet går hand i hand.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsledning eller arbetsledning i en operativ verksamhet. Erfarenhet från livsmedelsindustrin, dagligvaror eller annan producerande och logistikintensiv miljö är meriterande.
Som ledare är du trygg, tydlig och prestigelös. Du skapar engagemang genom ett närvarande ledarskap och är van att fatta beslut även när tempot är högt och förutsättningarna förändras. Du trivs i en operativ roll där du växlar mellan att lösa dagens utmaningar och att arbeta långsiktigt med utveckling och förbättringar.
För att lyckas i rollen ser vi även att du har:
God förståelse för produktionsflöden och logistikprocesser.
Erfarenhet av bemanningsplanering och schemaläggning.
God systemvana samt erfarenhet av Excel och affärs- eller produktionssystem.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar Hardford med Skill. Urval påbörjas direkt efter sista ansökningsdag den 6/8.
Har du frågor om tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Matilda Ingeson, matilda.ingeson@skill.se
. På grund av semester är svarstiden längre än vanligt.
Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra arbetspsykologiska tester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978894-2086668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9993275