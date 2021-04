Produktionsledare till Ala Sågverk - Stora Enso AB - Maskiningenjörsjobb i Söderhamn

Prenumerera på nya jobb hos Stora Enso AB

Stora Enso AB / Maskiningenjörsjobb / Söderhamn2021-04-12Vi söker nu Produktionsledare till Ala Sågverk som vill påverka och förbättra verksamheten. Vi erbjuder stimulerande arbetsmiljö i ständig utveckling. Inom Stora Enso står hållbarhet i fokus, och som medarbetare hos oss är du med och bidrar till en hållbar framtid.2021-04-12Du kommer att ansvara för, utveckla och driva avdelningen vad gäller produktion, personal, säkerhet och kvalitet. Du kommer att säkerställa att skiftlaget har förståelse för och tillämpar företagets strategi, värderingar, policys och att arbetet sker i enlighet med dessa. Du ansvarar dessutom för planering av bemanning, rekrytering och utveckling av personalen för att möta verksamhetens nuvarande och framtida kompetenskrav. Detta i samarbete med produktionschef och övriga produktionsledare på enheten.Närmare kommer du att:Verka för att produktionen är i enlighet med våra effektivitetsmål.Förstå och analysera produktionsdata för att hitta förbättringar samt ständigt ifrågasätta och utveckla arbetssätt.Leda och fördela arbetet inom avdelningen samt säkerställa att resurser och kunskaper enligt gällande befattnings- och bemanningsplan möter de krav som ställs på verksamheten.Genomföra medarbetarsamtal och upprätta individuella utvecklingsplaner för dina medarbetare.Säkerställa att rutiner för skydd och säkerhet tillämpas, och genomföra riskanalyser och skyddsronder.Säkerställa att kvalitetskontroller fungerar och genomförs och att avvikelser i kvalitén rapporteras till kvalitetsansvarig.Vidarebefordra väsentlig information genom daglig styrning och regelbundna arbetsplatsträffar.KvalifikationerFör att lyckas i rollen har du teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du är högskoleingenjör alternativt gymnasieingenjör med teknisk inriktning. Du har yrkeserfarenhet som ledare inom tillverkande industri. Erfarenhet från sågverk är meriterande.Vi lägger stor fokus på dina personliga egenskaper och dina drivkrafter. Du har teknisk kompetens och intresse för att driva avdelningen framåt genom att ständigt förbättra processer. Vi söker dig som vill ta ägarskap över att förbättra en produktion genom digitalisering, kompetensutveckling samt effektivisering av processer. Detta för att möta verksamhetens krav på effektivitet och lönsamhet.För att lyckads med detta har du intresse för människor och förmågan att lyfta fram det bästa hos varje medarbetare. Du motiverar och leder i förändring, samt arbetar strukturerat. Du förstår och kan analysera produktionsdata samt agera på förbättringspotential du upptäcker. Slutligen har du mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga med såväl interna som externa intressenter. Du behärskar både svenska och engelska då Stora Enso arbetar globaltI dagsläget är tjänsten dagtid. Men en omorganisation kommer att ske hösten 2021 och skiftgående kan då kommas att bli.För att fortsätta att driva en stark kultur och implementera vår globala agenda kring förnybara material letar vi hos varje individ efter ett antal beteenden som baseras på våra ledarskapsteman:Kundbehov; Håller sig väl uppdaterad gällande de marknadsfaktorer som påverkar vårt företag och förbättrar nuvarande eller uppfinner nya produkter och lösningar, genom att alltid ha kunders och konsumenters perspektiv i åtanke.Affärsförmåga; Visar tydlig förståelse för finans- och produktivitetsmått som driver affärsvärde i vår verksamhet som helhet. Har förmågan att ta snabba beslut baserat på ofullständig information och tar ansvar för sina beslut.Do what's right; Tar ansvar för att Stora Enso är ett globalt företag som är etiskt, säkert och fritt från trakasserier och diskriminering. Agerar som ett föredöme för Stora Ensos värderingar och uppförandekod - i både svåra och goda tider.Inspirera & Motivera; Inspirerar teammedlemmar att tro på vägen framåt och uppmuntrar en arbetsmiljö där vi samarbetar och kommunicerar. Försöker aktivt förstå hur andra motiveras i syfte att få dem att växa och prestera.Övrig informationVänligen skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 28 April Anställande chef Jenny Andersson, +46 70 372 9947, jenny.andersson@storaenso.com svarar gärna på dina frågor om positionen. Andra frågor kan ställas till Rekryteringsspecialist Madeleine Leo , +46 72 368 6429, madeleine.leo.ext@storaenso.com . Vi tar endast emot ansökningar som lämnas in genom vårt rekryteringssystem.Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen.Divisionen Wood Products är Europas största producent av sågade trävaror och en ledande leverantör av hållbara träbaserade lösningar för byggindustrin. Vår växande verksamhet Building Solutions utvecklar byggkoncept för att främja byggnation med lägre koldioxidavtryck och miljövänlig design. Vi erbjuder även digitala verktyg för att underlätta projekt för byggnation i trä. Vi har även lösningar för fönster och dörrar samt för förpackningsindustrin. Pellets ger en hållbar lösning för uppvärmning.Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t Sista dag att ansöka är 2021-04-28Stora Enso ABOrrskärsvägen 2082613 Ljusne5685782