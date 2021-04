Produktionsledare Göteborg syd - Kriminalvården, Göteborg Syd - Kriminalvårdarjobb i Göteborg

Kriminalvården, Göteborg Syd / Kriminalvårdarjobb / Göteborg2021-04-15Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Verksamhetsområdet Göteborg Syd består av anstalten Högsbo och anstalten Sagsjön.På Högsbo har vi 59 anstaltsplatser och 40 häktesplatser. På Sagsjön som är en anstalt för enbart kvinnor har vi 20 platser. På vår hemsida www.kriminalvarden.se kan du läsa mer om organisationen.2021-04-15Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion.I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation.Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar för produktionsplaneringen.Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KravFullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.B-körkort.Det är meriterande om du har:Verkstadsmekanisk: erfarenhet med inriktning mot verkstadsmekanisk, lackering.Träindustri: erfarenhet med inriktning mot snickeri/bygg.Erfarenhet av montering och förpackningSäkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhetKunskap om behandlingsarbete och förståelse för arbetets betydelse och roll i de intagnas verkställighetÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Provanställning kan komma att tillämpasKriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. måndag-fredag Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Kriminalvården, Göteborg Syd5692610