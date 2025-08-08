Produktionsledare
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en produktionsledare för vår kundsräkning!
Som produktionsledare ser du till att jobbet flyter på som det ska. Du har koll på personal, ser till att tider och mål hålls, och hjälper till när det behövs. Du jobbar nära både människor och produktion.
• Leda och planera det dagliga arbetet
• Säkerställa kvalitet, tempo och arbetsmiljö
• Stötta personalen och lösa problem vid behov
• Driva förbättringar i arbetssätt och rutiner
• Ha kontakt med andra avdelningar vid behovProfil
Vi tror att du är en person som gillar att ha koll, ta ansvar och som trivs nära verksamheten. Du har lätt för att samarbeta med andra och är inte rädd för att ta tag i saker när det behövs.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete i produktion eller liknande roll
• Är van att ta ansvar och fatta egna beslut
• Trivs med att ha många bollar i luften
• Är tydlig, strukturerad och lätt för att sammarbeta
• Har god svenska i tal och skrift
Är du redo för en ny utmaning? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
