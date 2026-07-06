Produktionsingenjör
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan / Gruv- och metallurgijobb / Gällivare Visa alla gruv- och metallurgijobb i Gällivare
2026-07-06
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du bidra till ett viktigt arbete inom dammsäkerhet, dokumentation och verksamhetsutveckling i Aitik? Vi söker nu en produktionsingenjör som vill vara ett strukturerat och drivande stöd för verksamheten, med fokus på uppföljning, rutiner och samordning inom organisationens ansvarsområden.
Din roll:
Som produktionsingenjör blir din roll att stödja verksamheten inom dina ansvarsområden och du kommer att arbeta nära verksamheten i frågor som rör bland annat dammsäkerhet, dokumentationssamordning, rutiner och etableringar inom industriområdet. Rollen innebär både att stötta verksamheten och att ställa krav samt följa upp att beslutade arbetssätt och rutiner efterlevs.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med uppföljning av dammsäkerhetsavvikelser i samråd med dammsäkerhetsingenjör och sektionschef. Du ansvarar även för dokumentationssamordning inom organisationen, både kopplat till arkiv och pågående projekt. En viktig del av arbetet är att ta fram och uppdatera rutiner och instruktioner inom dina ansvarsområden, så att de kan användas av andra delar av organisationen. Du kommer också att hantera organisationens etableringar inom industriområdet.
Arbetet kräver samverkan med flera delar av verksamheten och innebär att du behöver kunna driva frågor framåt, följa upp aktiviteter och bidra till tydlig struktur och spårbarhet. Eftersom dammsäkerhet och avfallshantering är komplexa områden ser vi att du har tålamod och vilja att successivt bygga upp en djup förståelse för verksamheten.
Ditt bidrag:
Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå inom teknik, organisation eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av arbete med administration, projekt eller uppföljning, och du är van att arbeta strukturerat med dokumentation, rutiner och samordning. Du behöver kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift, samt ha B-körkort för manuell växellåda.
Det är meriterande om du har erfarenhet av drift eller anläggande av gruvdammar, utbildning inom dammsäkerhet eller dammbyggnation samt erfarenhet av arbete med ständiga förbättringar.
Som person är du strukturerad, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du får vara ett stöd till resten av organisationen, samtidigt som du bidrar med tydlighet, uppföljning och framdrift. Du delar gärna med dig av din kunskap, tar ansvar för dina frågor och bidrar till ett arbetsklimat där kollegor stöttar varandra.
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Vi uppmuntrar ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Välkommen att kontakta rekryterande chef, Olov Pettersson, olov.pettersson@boliden.com
, +46 970-72 96 69. Frågor om din ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Britt-Marie Persson, britt-marie.persson@boliden.com
, +46 70-601 74 95.
Facklig information
Unionen: unionen@boliden.com
Ledarna: ledarna@boliden.com
SACO: saco@boliden.com
Sista dag att ansöka är 9 augusti 2026
Intervjuer och urval kan ske löpande, så är du intresserad skicka in din ansökan redan idag! Observera att återkoppling kan dröja något längre än vanligt med anledning av semesterperioden.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryteringsföretag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), http://www.boliden.com
Sakajärvi 1 (visa karta
)
982 82 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Aitikgruvan Jobbnummer
9994041