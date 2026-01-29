Produktionschef till Umpac
Som en av de första förpackningstillverkarna i norra Sverige skapade vi tidigt vår egen nisch och idag utvecklar och producerar vi hållbara förpackningslösningar med hög kvalitet, precision och omtanke - från vår bas i Umeå. Vårt fokus ligger inte bara på att tillverka förpackningar, utan på att skapa lösningar som bär våra kunders värden och möter höga krav, särskilt inom läkemedels- och life science industrin, industrisektorn och livsmedel där kvalitet och fungerande logistik är avgörande.
Idag består Umpac av cirka 15 engagerade och kompetenta medarbetare och våra kunder finns i dagsläget främst i Sverige. Med en positiv utveckling, stadig tillväxt och ett tydligt fokus på hållbarhet, lyhördhet och kvalitet har vi goda förutsättningar att fortsätta växa, både som trygg leverantör och som attraktiv arbetsgivare. Sedan 2022 ingår Umpac i koncernen Garga Group, vilket ytterligare stärker vår långsiktighet och framtidstro. Läs gärna mer om oss på www.umpac.se
Är du en trygg, prestigelös och energigivande produktionschef som vill kombinera ledarskap, teknik och förbättringsarbete i en organisation som mår bra, växer och tror på långsiktighet? Hos oss får du utrymme att driva förändring, skapa struktur och bygga ett mer datadrivet arbetssätt, samtidigt som du leder människor och utvecklar en redan stabil verksamhet vidare.
Din roll
Nu söker vi en Produktionschef som vill ta ett helhetsansvar för produktionen och samtidigt vara med och forma nästa steg i vår utveckling. Du kommer vara en nyckelperson och arbeta nära vår VD. Du har personalansvar för 9 medarbetare och ett tydligt uppdrag att skapa struktur, driva förändring och utveckla produktionen mot ökad effektivitet och lönsamhet. Genom att arbeta med uppföljning, statistik och analys säkerställer du att rätt beslut fattas och att fokus ligger på de mest värdeskapande aktiviteterna i våra processer. Du leder förbättringsarbete inom produktion, kvalitet och effektivitet och bidrar till att utveckla både arbetssätt och människor.
Det här är en roll för dig som vill mer än att bara förvalta. Hos oss får du påverka, utveckla och sätta riktning. Eftersom vi inte är så stora har vi korta beslutsvägar, ett stort mandat och idéer kan snabbt bli verklighet.
För att lyckas i rollen tror vi att du är ingenjör eller har motsvarande teknisk bakgrund, med erfarenhet av ledande roller inom produktion eller tillverkning i industrimiljö. Du har god kunskap inom Lean, kvalitets- och förbättringsarbete samt en teknisk förståelse som gör att du kan arbeta både strategiskt och operativt. Erfarenhet av kvalitets- och miljöledningssystem samt processutveckling är meriterande.
Som person är du trygg, prestigelös och ansvarstagande, med en analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du sprider energi och glädje, skapar engagemang omkring dig och har förmågan att leda människor genom förändring. För att lyckas i rollen är du också en naturlig kulturbärare som värdesätter samarbete, öppenhet och långsiktighet.
Vi tror att du köper in på våra värderingar som vi sammanfattar "LIKE", vilket står för Lyhördhet, Innovation, Kompetens och Effektivitet.
Varför Umpac?
Hos Umpac erbjuds du en central roll i ett växande och lönsamt företag med korta beslutsvägar, stort mandat och möjlighet att verkligen påverka. Vi är en platt och familjär organisation där man tar ansvar tillsammans och där dina idéer och initiativ gör skillnad. Här får du möjlighet att utvecklas, bidra till hållbara lösningar och vara med och forma framtiden för både verksamheten och människorna i den.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77. Ansök senast den 22 februari via länken.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
