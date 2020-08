Produktionschef Till Spiroline Inom Spirac-Koncernen - Poolia Sverige AB - Chefsjobb i Kalmar

Poolia söker för rekrytering till Spiroline inom SPIRAC-koncernen i Degerhamn på Öland en proaktiv och utvecklingsorienterad Produktionschef. Fabriken kommer att flyttas till Kalmar-regionen under det närmsta 12 månaderna.Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid. Du har idag högst 3 månaders uppsägningstid.Är du en inspirerande och trygg chef/ledare med en gedigen teknisk förståelse som brinner för att utveckla dina medarbetare och skapa nöjda kunder? Vill du arbeta i ett framgångsrikt dotterbolag i en expansiv och lönsam internationell koncern?Dina arbetsuppgifter i huvudsakDu erbjuds ett utvecklande och kvalificerat arbete i ett väletablerat och växande bolag med korta beslutsvägar, hög ambitionsnivå och en närhet till sina kunder.Som Produktionschef ansvarar du för tillverkningsverksamheten inom Spiroline med ägarskap för kvalitet, leverans och ekonomi. Du leder och utvecklar ett 25-tal medarbetare. Mycket av arbetet inom tillverkningsenheten sker i projektform.Som Produktionschef kommer du att ansvara för:Flytt av nuvarande fabrik på södra Öland till Kalmar-regionenLedning, coachning och utveckling av dina medarbetare så att uppsatta ekonomiska och kvalitetsmål uppnåsOptimering och effektivisering av fabriken via ständiga förbättringar och utveckling av processer och flödenUtökning av produktionskapacitetenUtvärdering av outsourcing av delar av produktionenInköp, logistik, produktionsplanering och lageroptimeringProduktionskalkyler och prissättningKvalitets- och miljöfrågorStödja CEO vid projekt inom produktion, omkostnader, effektivitet och lönsamhet samt vid konkurrentanalyser.I ditt ansvar ingår även utveckling av samarbetet med underleverantörer/samarbetspartners.Tjänsten innebär ett fullständigt budget- och personalansvar.Tjänsten rapporterar till CEO.Vem är du?Vi söker dig med minst 5 års relevant erfarenhet som Produktionschef, Platschef, Verkstadschef eller liknande tjänst. Du har en bred och gedigen teknisk kompetens.Vi ser det som en fördel om du har tidigare erfarenhet av projektledning, legotillverkning och/eller outsourcing inom tillverknings-/verkstadsindustri.Tjänsten kräver flytande svenska i tal och skrift. Du har också goda kunskaper i engelska och i tal och skrift.Du har minst normalgoda kunskaper i Office-paketet. För tjänsten krävs erfarenhet av affärssystem.Som person är du utvecklingsorienterad, inspirerande, analytisk och resultatinriktad. Som chef/ledare har du förmågan att se helheten, motivera och utveckla dina medarbetare. Vidare är du som chef/ledare lyhörd och duktig på att skapa och underhålla goda relationer. Du är också förtroendeingivande och duktig på att kommunicera.Du har förmågan och intresset att arbeta både strategiskt och operativt samt att tänka utanför boxen. Du ser möjligheter hos kunderna och dina medarbetare. Du har en tydlig entreprenörs-anda och trivs med utmaningar.Det är en fördel om du har erfarenhet av förändringsprocesser och viljan att leda, stödja samt utveckla människor i förändring.Du har också en god planerings- och struktureringsförmåga samt är intresserad av att driva utvecklingsprojekt.Om verksamhetenSPIRAC is a leading international solids handling solutions provider for municipal and industrial wastewater with offices in Australia, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, and the United States.Municipal screening, grit and biosolids handling equipment is our primary focus, however SPIRAC also offers screens, conveyors, dewaterers and washing solutions for industrial applications.For over 40 years we have been market leaders in shaftless conveyor systems and inlet works packages. With offices located around the world, SPIRAC can provide the best solids material handling solutions developed with the benefit of international and local experience. Our diverse product range and experienced team of engineers offer solutions for the smallest to largest WWTP. We are also major suppliers of sludge silo systems, offering complete design, fabrication and installation services for the efficient, clean and odor free handling of large or small capacity systems.Most importantly, we support our equipment and take pride in ensuring successful installations.And don't forget, after-sales support is part of SPIRAC's outstanding service.Please visit Spirac.com/se for further information.