Produktionschef till HL-Display
2026-03-10
Nu söker vi en erfaren produktionschef med starkt fokus på förändringsledning och kommunikation. Har du erfarenhet av att leda utveckling med tydlig riktning, skapa engagemang och säkerställa att förändringsinitiativ genomförs hela vägen från beslut till resultat?
Här erbjuds du en bred roll med ansvar för både strategiskt och operativt arbete i ett spännande bolag i stark tillväxt. Låter det som din nästa utmaning? Ansök idag!
Om HL-Display
Vill du arbeta i en internationell miljö där idéer blir verklighet i butik varje dag? På HL får du vara en del av ett bolag i stark utveckling, där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till lösningar som gör verklig skillnad för både handel och konsumenter.
Du får möjlighet att arbeta nära kunder, kollegor och marknader runt om i världen, i en organisation där samarbete över gränser är en naturlig del av vardagen. För dig som vill utvecklas finns stora möjligheter att påverka, ta ansvar och växa tillsammans med bolaget.
HL befinner sig mitt i en stark tillväxtresa. Med närvaro på 70 marknader världen över fortsätter företaget att expandera och stärka deras position som en ledande utvecklare av innovativa butikslösningar.
Genom att kombinera djup kunskap om konsumentbeteenden, varumärkens behov och butikernas vardag skapar HL lösningar som både ökar försäljningen, förenklar arbetet i butik och bidrar till en mer hållbar handel.
Från en blygsam start som ett enmansföretag på 1950-talet har HL utvecklats till ett internationellt bolag som i dag samarbetar med några av världens största detaljhandelskedjor och varumärken. Koncernen består av omkring 1 500 medarbetare och fortsätter att växa, både på etablerade och nya marknader.
Om rollen
Som produktionschef har du det övergripande ansvaret för produktionens leverans, utveckling och resultat. Du leder och utvecklar teamet inom produktion och produktionsutveckling med fullt personalansvar, där fokus ligger på engagemang, ansvarstagande och prestation.
Du driver det långsiktiga förbättringsarbetet och stöttar produktionsledarna i såväl strategiska som operativa frågor. Genom ett närvarande och coachande ledarskap säkerställer du att verksamheten når sina mål inom kvalitet, kostnad och effektivitet.
Du ansvarar för att etablera, utveckla och följa upp strukturer, rutiner och processer samt säkerställer att de implementeras, efterlevs och kontinuerligt förbättras.
En central del av rollen är att leda förändringsinitiativ, vidareutveckla arbetssätt och stärka samarbetet mellan skiften. Du skapar förståelse för förändringsbehov och följer upp insatser för att säkerställa långsiktiga och hållbara resultat.
Du har även det övergripande ansvaret för ISO-standarder samt för arbetsmiljö, skydd och säkerhet.
Rollen ingår i fabriksledningsgruppen och rapporterar till Plant Director.

Profil
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av att leda i förändring, gärna inom tillverknings- eller processindustrin. Du har en stark bakgrund i att driva utvecklings- och förbättringsarbete och är van att ta ett helhetsansvar för både resultat och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar riktning, struktur och engagemang. Genom att vara närvarande, kommunikativ och coachande får du med dig organisationen i förändring och utveckling. Du kombinerar ett analytiskt förhållningssätt med handlingskraft och har förmågan att omsätta strategi till konkret genomförande.
Som person är du strukturerad, målfokuserad och uthållig. Du trivs i en roll där du både får arbeta strategiskt och vara nära verksamheten. Du har god samarbetsförmåga och en naturlig fallenhet för att skapa förtroende på alla nivåer i organisationen.
Krav för tjänstenErfarenhet av personalansvar och att leda i förändring
Erfarenhet från tillverknings- eller processindustrin
Ingenjörsutbildning
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana i MS Office
MeriterandeFlerårig erfarenhet som produktionschef i internationellt bolag
Kunskap inom LSSÖvrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Uppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos HL-Display
Ort: Sundsvall
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test.
Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Mossnelid via 076 006 49 82 och ida@stegra.nu
.
