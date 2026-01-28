Produktionschef till Borrningen
2026-01-28
Gillar du ett spännande, mångsidigt och ansvarsfullt arbete och brinner du för att arbeta med människor? Då kan rollen som produktionschef inom borrningen vara rätt för dig. Här får du en central och utvecklande position där du leder verksamheten och bidrar till en säker och effektiv gruvdrift.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Sektion Södra Gruva Anläggning (SGA) i Malmberget söker en Produktionschef till borrningen. Sektionen ansvarar för tillredning, bergförstärkning, ras- och tunnelladdning samt ras-, special- och öppningsborrning. Verksamheten inkluderar även skydds- och områdesskrotning.
Du kommer att leda och ansvara för 3 arbetsgrupper där verksamheten består av produktionsborrning, öppningsborrning samt specialborrning. Arbetsgrupperna har totalt 26 medarbetare. Till din hjälp har du en produktionsledare som styr verksamheten operativt, samt teknikstöd i form av produktionstekniker och utvecklingsingenjör. Du har mycket tätt samarbete med övriga produktionschefer inom SG, samt andra funktioner inom gruvan.
I arbetet ingår även rekrytering, uppföljning samt långsiktig personalplanering och rehabiliteringsfrågor. Du kommer även att arbeta med samordningsfrågor och har arbetsmiljöansvar samt deltar i SGA:s ekonomiska resultatuppföljning
Det här har du med dig
Vi söker dig som är en kommunikativ och trygg ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du trivs i en samarbetsinriktad miljö där du arbetar tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Med ditt strategiska tänkande bidrar du till att utveckla verksamheten och hitta långsiktiga lösningar som skapar värde. Vi värdesätter att du är en god förebild för dina medarbetare och leder på ett tydligt sätt med tydliga krav.
Du behöver även ha:
- Godkänd gymnasieutbildning
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
- B-körkort för manuell växellåda
- Tidigare erfarenhet från brytningsprocessen/teknikområdet
- Utbildning eller tidigare erfarenhet inom ledarskap
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmberget, under jord
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Patrik Johansson patrik.johansson@lkab.com
, 0970-76211 må-fre 07:00-15:00
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
