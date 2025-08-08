Produktionschef till Årjäng/Töcksfors
Industri Support Värmland AB / Byggjobb / Årjäng Visa alla byggjobb i Årjäng
2025-08-08
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Årjäng
, Eda
, Arvika
, Åmål
, Säffle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Vår kund är ett familjeföretag med tre generationers erfarenhet och ett tydligt framtidsfokus. Företaget värdesätter långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare, och strävar efter att vara det bästa alternativet inom branschen. Med en stabil och lönsam verksamhet finns här goda möjligheter till utveckling. Nu söker vi en produktionschef med uppgift att organisera och strukturera produktionen för ökad lönsamhet, leveranssäkerhet och trivsel. Detta är ett interrimsuppdrag året ut till att börja med. Fungerar det bra finns även möjlighet till rekrytering.Arbetsuppgifter
Är du en organiserad och relationsskapande person som gillar struktur och ordning? Sök då denna tjänst som Produktionschef i Töcksfors! Detta är ett åkeri och som sådant består produktionen av ett antal rullande lastbilar. Det krävs inte erfarenhet av åkeribranschen sedan tidigare, men det krävs att du är lite driftig och har kunskap om hur produktionsdata samlas in, sammanställs och används.
Du får ett fritt och ansvarsfullt arbete med möjlighet att vara med och forma verksamheten. I din roll kommer du att ha mycket kontakt med kunder, transportörer och förstalinjechefer. Du kommer att arbeta i ett väl sammansvetsat team och du rapporterar direkt till ägare/VD.
Det här är en chefstjänst där du har andra ledare under dig, men där det är du som har det övergripande ansvaret för all produktionspersonal. Ditt uppdrag syftar till att organisera och strukturera för att skapa rutiner och arbetssätt som man känner igen från annan produktion. Har du gjort sådant tidigare och tycker det är roligt och intressant kommer detta att bli ett mycket givande och utvecklande uppdrag för dig.
Som produktionschef får du en central roll i att strukturera och effektivisera företagets produktion, som består av ett 50-tal engagerade medarbetare och ett trettiotal rullande lastbilar. Du leder tre produktionsledare och har det övergripande ansvaret för hela produktionsorganisationen.
Du kommer att:
• Skapa och implementera tydliga rutiner och arbetssätt inspirerade av tillverkningsindustrin
• Skapa system för schemaläggning av turer och förare
• Arbeta nära VD, kunder och transportörer
• Bidra till ökad lönsamhet, leveranssäkerhet och trivsel
• Få stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka
Det här är en roll för dig som gillar att kombinera?struktur med ledarskap, och som trivs i en miljö där du får vara både strateg och operativ.Profil
Du har tidigare haft personalansvar, gärna inom tillverkningsindustrin, och trivs i en roll där du får kombinera struktur med engagemang. Du har minst gymnasieutbildning, god datorvana och lär dig snabbt nya system. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift, och har B-körkort.
Som person är du målmedveten, lösningsorienterad och har lätt för att bygga förtroende. Du gillar att planera, skapa ordning och samtidigt hålla ett öga på helheten. Du är en positiv kraft som sprider energi omkring dig och får med dig teamet mot gemensamma mål.
Du erbjuds en nyckelposition i ett företag med stark tillväxt där du får möjlighet att påverka och utveckla både verksamhet och medarbetare, i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, öppenhet och arbetsglädje - en chans till en långsiktig roll eller en spännande start på en karriär med interimsuppdrag. Låter det som något för dig? Vänta inte - vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan!
Om Industrisupport
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9451232