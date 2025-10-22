Produktionschef till Alligo i Örebro
TNG Group AB / Logistikjobb / Örebro Visa alla logistikjobb i Örebro
2025-10-22
Nu söker vi dig som vill jobba i en verksamhet som är under ständig utveckling. Sök rollen som produktionschef på Alligo i Örebro!
Hos Alligo i Örebro får du arbeta i en dynamisk, välinvesterad och högautomatiserad verksamhet som bygger på engagemang, samarbetsförmåga och kompetens. Här erbjuds du en utvecklande roll där du med din coachande ledarstil och förmåga att fatta sunda beslut, bidrar till att skapa effektiva flöden och en god arbetsmiljö.Som produktionschef har du ett affärsnära ansvar för centrallagrets outboundflöde och leder en organisation med cirka 50 medarbetare. Du rapporterar direkt till logistikchefen för den svenska verksamheten och får en nyckelroll i att säkerställa kvalitet, leveransprecision och ett hållbart arbetssätt med helhetsförståelse för verksamheten.Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Swedol/TOOLS - Alligos arbete genomsyras av tre gemensamma värderingar: engagemang, samarbete och kompetens, där alla medarbetare, oavsett roll, arbetar tillsammans som en del av ett lag med gemensamma värderingar och ett gemensamt mål, att få proffsens företag att fungera.
För tjänsten erbjuds du kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga personalrabatter i Swedol och Alligos butiker.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som ledare hos oss får du en nyckelroll i att skapa en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och presterar tillsammans. Du leder och utvecklar ditt team i linje med företagets ledarskapsramverk och värderingar, med fokus på engagemang, delaktighet och en hållbar arbetsmiljö. Du coachar dina medarbetare med närvaro och tydlighet, följer upp prestationer och stöttar dem i att ta ansvar och växa i sina roller.
Genom att sätta tydliga mål kopplade till affärsstrategi och nyckeltal, skapar du riktning och driv i vardagen. Du planerar och följer upp budget, och styr verksamheten mot uppsatta ekonomiska mål med ett helhetsperspektiv.
Förbättringsarbete är en naturlig del av din vardag - du driver utveckling av arbetssätt som stärker effektivitet, säkerhet och konkurrenskraft. Du samarbetar aktivt över avdelningsgränser och funktioner, både internt och externt, och bidrar till ett öppet och lösningsorienterat klimat.
Som ledare är du en förebild i kommunikation och värderingar, och spelar en viktig roll i att forma framtiden för vårt centrallager.
Värt att veta
Som produktionschef ingår du i den svenska ledningen för logistik och rapporterar till logistikchefen för den svenska organisationen. I din organisation ingår ett 50-tal medarbetare varav två produktionsledare.
Våra förväntningar
Vi söker en engagerad och trygg ledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Du har en relevant utbildning inom teknik, produktion, logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet, kanske har du arbetat som Supply Chain Manager eller produktionschef. Det viktigaste är att du har goda ledaregenskaper och flera års erfarenhet av att leda team i en snabbrörlig och gärna automatiserad miljö.
Du är van att arbeta strukturerat mot uppsatta mål, budget och KPI:er, och har erfarenhet av att driva förbättringsarbete i organisationer under förändring. Har du dessutom arbetat med LEAN, flödesoptimering eller liknande metoder ser vi det som meriterande.
Eftersom vi verkar i en internationell kontext är det viktigt att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Du har god IT-vana och känner dig trygg i att arbeta i moderna affärssystem och planeringsverktyg.
Som person är du en närvarande och coachande ledare som skapar engagemang och delaktighet i teamet. Du har ett genuint intresse för människor och deras utveckling, är strukturerad och har lätt för att fatta välgrundade beslut. Du trivs med att bygga relationer och har förmågan att skapa ett positivt arbetsklimat där både individer och verksamhet växer.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen!
