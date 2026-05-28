Produktionschef
2026-05-28
ÖMV befinner sig i en utvecklingsfas där vi stärker vår position som en modern och konkurrenskraftig industripartner. För att möta framtidens krav satsar vi på effektivare arbetssätt, ökad struktur och en mer digitalt understödd produktion.
Som en del i denna resa söker ÖMV nu en Produktionschef - en nyckelperson som vill kombinera ledarskap, utveckling och operativ närvaro i en verksamhet med höga ambitioner.
Om rollen
Som Produktionschef ansvarar du för att leda och utveckla vår produktionsverksamhet med fokus på att skapa en effektiv, säker och välfungerande produktion. Rollen är en linjefunktion med fullt ansvar för Produktionsblocket och ingår i bolagets ledningsgrupp. Du rapporterar direkt till VD och arbetar nära övriga blockchefer inom Marknad, Teknik och Support.
Uppdraget innebär att säkerställa en stabil leverans i vardagen samtidigt som du driver utveckling inom produktionsstyrning, planering, struktur och arbetssätt. En central del av rollen handlar om att vidareutveckla verksamheten genom förbättringsarbete och successiv digitalisering, där du bidrar till att skapa en mer effektiv och framtidssäkrad produktion.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Rollen innebär ett helhetsansvar för produktionen där du leder både människor och verksamhet. Du skapar förutsättningar för en effektiv, strukturerad och säker produktion samtidigt som du driver utveckling och förbättringar i verksamheten.
Ditt uppdrag innebär att:
Leda och utveckla produktionen och dess medarbetare
Säkerställa effektiva flöden och en fungerande produktionsstyrning
Driva förbättringsarbete och utveckla arbetssätt
Skapa struktur, planering och uppföljning
Ansvara för kvalitet, leveransprecision och arbetsmiljö
Bidra till ökad digitalisering och systemstöd i produktionen
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med erfarenhet från tillverkande industri. Du har förmågan att skapa struktur och tydlighet, samtidigt som du får med dig människor i förändring och utveckling. Som person är du engagerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv att förbättra och utveckla verksamhet. Du trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med ett mer strategiskt perspektiv och där du har möjlighet att påverka på riktigt.
Du är kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap och känner dig bekväm i dialogen både med ledning och medarbetare i produktionen. Du har en god förståelse för produktionsflöden, planering och affärsmässighet, och drivs av att skapa resultat tillsammans med andra.
Arbetslivserfarenhet av ledande roll med personalansvar inom tillverkande industri
God förståelse för produktion, planering och flöden
Förmåga att leda förändring och utvecklingsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande arbetslivserfarenhet
från industri med inslag av svetsning
av projektverksamhet eller processindustri
av förbättringsarbete och produktionsutveckling
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via OnePartnerGroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl med anledning av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta VD Malin Vedman.
Går du vidare i processen efter urvalet kommer vi att kontakta dig för nästa steg, som innefattar intervju, referenstagning och bakgrundskontroll.
Om ÖMV
ÖMV utvecklar, tillverkar och levererar processutrustning till en lång rad industrier och våra produkter finns i anläggningar över hela världen. Företaget är beläget i Bonäset i Örnsköldsvik och har cirka 50 medarbetare.
Vi är en projektorienterad industripartner med hög kompetens inom konstruktion, beräkning och avancerad tillverkning. Samtidigt befinner vi oss i en utvecklingsfas där vi stärker vår struktur, våra arbetssätt och vår långsiktiga konkurrenskraft.
ÖMV är en självständig enhet inom OSTP-koncernen och delar koncerngemensamma värderingar, processer och infrastruktur inom exempelvis IT, kvalitet och säkerhet. OSTP-koncernen har en vision att vara den mest effektiva, hållbara och kvalitetsfokuserade specialisten inom rostfria rörprodukter och processutrustning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://omv.se/
891 78 BONÄSSUND Arbetsplats
ÖMV AB Kontakt
VD
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se +46703928844
9934691