Produktionschef
2026-02-09
Vi har tillverkat hus i 70 år. Våra varumärken Forsgrens Timmerhus och Faluhus ingår i hustillverkaren Svenska Husgruppen AB.
Vårt signum har sedan starten varit energisnåla kvalitetshus, något som vi fortfarande har som vår ledstjärna. Genom att tillverka några av marknadens mest energisnåla hus får du både ett varmt och ekonomiskt hem, samtidigt som vi tar ett gemensamt ansvar för miljön. Självklart sker tillverkningen inomhus i vår fabrik i Dalarna.
Under dessa år har vi levererat över 15 000 hem. Forsgrens Timmerhus, som tillverkat exklusiva timmerhus sedan 1954, har modeller för både permanent och fritidsboende. Hos Faluhus finner du allt från moderna funkisvillor till klassiska stadshus och traditionella trävillor.
Vår värdegrund vilar på "Tillsammans med passion och kvalité" som genomsyrar vårt dagliga arbete. Idag är vi 23 medarbetare och omsätter ca 100 miljoner. Vårt kontor och vår produktion finns i Borlänge.
Svenska Husgruppen söker
PRODUKTIONSCHEF
Vi står inför en spännande fas där både produktion och montage ska utvecklas och skalas upp. Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar över produktion, montage, lager/logistik - och samtidigt vara en del av ett engagerat och genuint team.
Därför ska du välja Svenska Husgruppen
Bolaget drivs med stabil ägare som har långsiktighet i fokus liksom fortsatt utveckling.
Vi arbetar med roliga produkter och starka varumärken och vi känner en stor stolthet i det vi gör. Vi erbjuder en flexibel arbetssituation med korta beslutsvägar i en platt och tajt organisation. Vi har en mycket driven ledning som tror på prestigelöshet och mod att våga chansa för att lyckas.
Vi erbjuder dig
I denna roll får du ett brett ansvar med mandat att påverka och förbättra kärnan i vår verksamhet. Du ansvarar för sju produktionsmedarbetare, en montagechef och för samarbetet med inhyrda underentreprenörer inom montage, samt leder och utvecklar hela produktionskedjan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda, utveckla och skapa trygghet i en liten, stabil produktionsgrupp
• Ansvar för drift och utveckling av hela produktionskedjan; inköp, produktion, montage, lager och logistik
Svenska Husgruppen levererar premiumhus, så att säkerställa högsta kvalitet är en mycket viktig del. I din roll skapar du förutsättningar för att effektivisera, utveckla och modernisera flödena. I en produktionsmiljö är arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna alltid en viktig del.
Du deltar i ledningsgruppen och bidrar till företagets strategiska utveckling. Du har budget- och resultatansvar för produktionen. Rollen spänner mellan strategiskt ansvar och operativa inslag, och passar dig som trivs med korta beslutsvägar och stort inflytande.
Vad vi söker hos dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledande befattning inom byggproduktion, montage eller liknande miljöer. Du förstår byggtekniska frågor och kan läsa konstruktionsritningar. Du kan ha en akademisk bakgrund som byggingenjör eller annan byggteknisk inriktning alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens som ledare inom branschen.
Du är trygg, drivande och prestigelös och leder med stort engagemang och genuint intresse för att utveckla såväl människor som verksamhet.
Har du erfarenhet av Lean-arbete, digitalisering/automatisering inom produktion och lager eller erfarenhet av prefabricerad tillverkning är det en fördel.
Anställningen
Tjänsten som Produktionschef löper tillsvidare på heltid med placeringsort Borlänge. Du rapporterar till VD och deltar i företagets ledningsgrupp. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 1 mars.
Vi arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer för att identifiera de kompetenser vi ser är viktigast för rollen. Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi kan även komma att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidat.
Tänk på att din ansökan enligt GDPR, inte ska innehålla känsliga personuppgifter.
Om Hansson & Partners
Hansson & Partners är ett konsultbolag med djupa rötter i Dalarna som är specialiserade på rekrytering av tjänster på kvalificerad nivå, strategisk HR och interimuppdrag. Med lång erfarenhet inom branschen hjälper de företag och organisationer att hitta rätt ledare och andra nyckelpersoner genom en kompetensbaserad och objektiv process. De arbetar nära sina kunder för att säkerställa bästa möjliga matchning och långsiktiga samarbeten.
Hansson & Partners värdesätter kvalitet, integritet och ett personligt engagemang i varje uppdrag. Hansson & Partners
Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten.
Anna Hansson, anna@hnpar.com
, 070-695 64 63
Martin Ogemar, martin@hnpar.com
, 072-237 21 30
