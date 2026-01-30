Produktionschef
Produktionschef till Vallmo - Var med på vår fortsatta tillväxtresa!
Vallmo är ett svenskt service- och kundservicebolag som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster, felanmälan och ärendehantering - dygnet runt. Vi kombinerar hög tillgänglighet, strukturerade arbetssätt och digital teknik för att skapa trygghet och effektiv drift för fastighetsägare och samhällsnära tjänster.
Med fokus på kvalitet, ansvar och långsiktighet har vi vuxit från en lokal aktör till en rikstäckande leverantör med flera kompletterande verksamheter.
Nu söker vi en Produktionschef som vill vara med och ta nästa steg.
Din roll
Som Produktionschef leder du den dagliga driften inom kundservice och produktion. Du blir en nyckelperson i organisationen och rapporterar direkt till VD.
Dina ansvarsområden:
Leda och utveckla team inom produktion och drift
Säkerställa resursplanering och leveranssäkerhet
Följa upp mål, KPI:er och kvalitet
Driva förbättringsinitiativ och implementera nya arbetssätt
Rapportera till ledningsgruppen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap och personalansvar
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
Har erfarenhet från kundservice, callcenter eller liknande verksamhet
Vi erbjuder
En spännande tillväxtresa i ett företag med ambitiösa mål
Entreprenöriell kultur där idéer uppmuntras
Placering: Visby (med resor till Halmstad vid behov).
Drift: Dygnet runt, året om.
Vill du vara med på resan?
Hos Vallmo bygger vi framtidens tjänster med fokus på människor, teknik och kvalitet. Är du redo att ta ansvar och skapa resultat tillsammans med oss?
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
