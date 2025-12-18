Produktionschef
2025-12-18
Är du en driven ledare med erfarenhet från tillverkningsindustrin och trivs med att arbeta målstyrt i en automatiserad verksamhet? Då kan detta vara rollen för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Vi söker nu en Produktionschef för direktrekrytering för vår kunds räkning. I rollen har du det övergripande ansvaret för produktionen och blir en nyckelperson i verksamhetens fortsatta utveckling. I ditt arbete kommer du leda, planera och följa upp produktionen med fokus på kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar.
ArbetsuppgifterSom Produktionschef kommer du bland annat att ansvara för att:
Sätta mål för verksamheten och säkerställa leverans mot uppsatta mål
Arbeta aktivt med KPI:er såsom svinn och effektivitet
Utveckla och optimera arbetssätt inom automatiserad produktion
Driva och implementera ständiga förbättringar i verksamheten
Säkerställa en säker, effektiv och kvalitativ produktionsmiljö
Om kunden Switsbake
Switsbake är ett bageri med produktion och verksamhet i hjärtat av Sörmland, Malmköping. De ingår i en koncern med bagerier i bland annat Tyskland, Polen, Danmark och England.
Switsbake har en lång och mycket god erfarenhet inom detalj-servicehandel, catering, försäljning och bagerinäring samt arbetar över hela norden.
Företaget är specialiserade på produktion av olika typer av kaffebröd till dagligvaruhandel, servicehandel, restauranger och storkök. De är snabba, flexibla och arbetar med tydliga processer som underlättar för alla inblandade. En av deras styrkor är kunskapen kring produktutveckling inom bageri.
Om dig som sökerVi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll inom tillverkningsindustrin, gärna inom livsmedels- eller bageribranschen. Du är van att arbeta strukturerat, följa upp resultat och driva produktionen mot tydliga mål.
Du har ett tekniskt intresse och en god förståelse för maskiner och automation. Som ledare är du trygg, tydlig och engagerande, med förmåga att skapa delaktighet och motivation i teamet.Kvalifikationer
Erfarenhet från tillverkningsindustri
Ledarerfarenhet inom produktion
Vana av att arbeta mot uppsatta mål och KPI:er
Erfarenhet av automatiserad verksamhet
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från livsmedels- eller bageribranschen
Teknisk bakgrund eller stark teknisk förståelse
Erfarenhet av ständiga förbättringar
Övriga villkor
Arbetstider: Varierande arbetstider då produktionen emellanåt är dygnet runt bemannad. Omfattning: Heltid. Lön: Enligt överenskommelse. Start: Omgående, enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Ersättning
