2025-12-18


Är du en driven ledare med erfarenhet från tillverkningsindustrin och trivs med att arbeta målstyrt i en automatiserad verksamhet? Då kan detta vara rollen för dig. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Vi söker nu en Produktionschef för direktrekrytering för vår kunds räkning. I rollen har du det övergripande ansvaret för produktionen och blir en nyckelperson i verksamhetens fortsatta utveckling. I ditt arbete kommer du leda, planera och följa upp produktionen med fokus på kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar.
ArbetsuppgifterSom Produktionschef kommer du bland annat att ansvara för att:

Sätta mål för verksamheten och säkerställa leverans mot uppsatta mål

Arbeta aktivt med KPI:er såsom svinn och effektivitet

Utveckla och optimera arbetssätt inom automatiserad produktion

Driva och implementera ständiga förbättringar i verksamheten

Säkerställa en säker, effektiv och kvalitativ produktionsmiljö

Om kunden Switsbake
Switsbake är ett bageri med produktion och verksamhet i hjärtat av Sörmland, Malmköping. De ingår i en koncern med bagerier i bland annat Tyskland, Polen, Danmark och England.
Switsbake har en lång och mycket god erfarenhet inom detalj-servicehandel, catering, försäljning och bagerinäring samt arbetar över hela norden.
Företaget är specialiserade på produktion av olika typer av kaffebröd till dagligvaruhandel, servicehandel, restauranger och storkök. De är snabba, flexibla och arbetar med tydliga processer som underlättar för alla inblandade. En av deras styrkor är kunskapen kring produktutveckling inom bageri.
Om dig som sökerVi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll inom tillverkningsindustrin, gärna inom livsmedels- eller bageribranschen. Du är van att arbeta strukturerat, följa upp resultat och driva produktionen mot tydliga mål.
Du har ett tekniskt intresse och en god förståelse för maskiner och automation. Som ledare är du trygg, tydlig och engagerande, med förmåga att skapa delaktighet och motivation i teamet.

Kvalifikationer
Erfarenhet från tillverkningsindustri

Ledarerfarenhet inom produktion

Vana av att arbeta mot uppsatta mål och KPI:er

Erfarenhet av automatiserad verksamhet

God svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet från livsmedels- eller bageribranschen

Teknisk bakgrund eller stark teknisk förståelse

Erfarenhet av ständiga förbättringar

Övriga villkor
Arbetstider: Varierande arbetstider då produktionen emellanåt är dygnet runt bemannad. Omfattning: Heltid. Lön: Enligt överenskommelse. Start: Omgående, enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

