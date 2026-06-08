Produktionschef - Mark
Prowork Göteborg AB / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2026-06-08
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Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Produktionschef – Mark, Karlstad
Vill du vara med och leda ett av regionens mest omfattande och tekniskt utmanande markprojekt?
Vi söker nu en erfaren Produktionschef för en direktrekrytering till vår kund. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av större markentreprenader och som trivs med att leda både människor och produktion i komplexa projektmiljöer.
Om rollen
Som Produktionschef får du en nyckelroll i ett långsiktigt projekt med höga krav på planering, samordning och genomförande. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för produktionen och arbeta nära projektledningen för att säkerställa att projektets mål uppnås avseende tid, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.
Rollen innebär ett strategiskt och ledande ansvar där du fungerar som en central samordnare mellan olika delprojekt, entreprenörer och interna funktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla produktionsorganisationen
Planera, styra och följa upp produktionen
Säkerställa framdrift, kvalitet och arbetsmiljö
Samordna flera parallella delprojekt och entreprenörer
Hålla i produktionsmöten och uppföljningar
Arbeta nära projektchef och övriga nyckelpersoner i projektet
Bidra till ett effektivt samarbete mellan samtliga involverade parter
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som Produktionschef inom markentreprenad
Har erfarenhet av stora och komplexa markprojekt
Är van att leda större produktionsorganisationer och stötta andra ledare
Har god förståelse för markarbeten, VA, schakt och produktionslogistik
Har erfarenhet av att arbeta i projekt med höga krav på säkerhet och samordning
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Komplexa geotekniska förhållanden
Grundläggningsarbeten
Berg- och schaktarbeten
Grundvattensänkning
Större VA- och ledningsprojekt Publiceringsdatum2026-06-08Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
En trygg och erfaren ledare
Lugn, metodisk och strukturerad
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Lösningsfokuserad med god förmåga att prioritera
Van att fatta beslut även i komplexa situationer
Du trivs i miljöer där många intressenter är involverade och där god samordning är avgörande för projektets framgång.
Vi erbjuder
Du erbjuds en långsiktig och utvecklande roll i en organisation som arbetar med stora och samhällsviktiga markprojekt. Här får du möjlighet att påverka, utveckla människor och bidra till projekt som gör skillnad under lång tid framöver.
Placering
Karlstad
Anställningsform
Direktrekrytering till kund
Start
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
652 30 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Business Unit Manager
Alicia Jason alicia.jason@prowork.se Jobbnummer
9953316