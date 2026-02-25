Produktionsberedare
Produktionsberedare

Hitachi Energy Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona
2026-02-25
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hitachi Energy Sweden AB i Landskrona
, Malmö
, Ljungby
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Möjligheten
Nu söker vi en beredare som kommer att ingå i affärsenheten Hitachi Energy Cooling Systems i Landskrona. Vi har ett globalt ansvar för utveckling och tillverkning av kylsystem för högspänningsapplikationer som kräver vattenkylningssystem med hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Våra kylsystem bidrar till en säker och pålitlig drift där kunden och miljön står i fokus. Produkterna är både projektbaserade och serietillverkade. De största är cirka 5*3*3 m/15 ton och de minsta är cirka 20 kg.
Affärsenheten i Landskrona består idag av engagerade medarbetare med målet att växa ytterligare de kommande åren. På siten har vi förmånen att förutom produktion ha samlat Marknad, FoU, Design, Eftermarknad och Inköp. Det leder till korta beslutsväg och en bra förståelse för varandras områden. Samtidigt har vi stöd av resurser från både Hitachi Group och Hitachi Energy.
Vi har påbörjat en fantastisk resa med nya möjligheter där du nu också har möjlighet att vara med och forma rollen. Vi söker nu dig som vill vara med och bli en del av vår tillväxtresa. Du blir en del av ett fantastiskt team och du kommer att få vara med och bidra till den gröna omställningen och skapa en mer hållbar energiframtid. Samtidigt kommer du att kunna bidra till vår utveckling och vi till din.
Hur du kommer att påverka
I rollen som beredare kommer du vara med och driva kontinuerliga förbättringsprojekt inom beredning och planering.
I rollen kommer du att samarbeta nära med produktion och konstruktion och andra interna funktioner för att driva förbättringar och hitta kostnadseffektiva lösningar
Du kommer att vara involverad i förberedelser av nya produkter och revisioner.
Du kommer att stödja organisationen i ett LEAN-tänk.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
Du är teknisk kunnig och har erfarenhet inom produktion, produktionsstyrning, kvalitetssystem och LEAN.
Mycket goda kunskaper i ritningsläsning meriterande med CAD.
Du har tidigare erfarenhet av affärssystem vi ser det meriterande med SAP.
Du behärskar det svenska och engelska språket väl och kan lätt uttrycka dig i både tal och skrift.
Du är en driven och analytisk person som arbetar målinriktat. Som en lagspelare samarbetar du med andra enheter. Du är stresstålig, håller deadlines och ser möjligheter. Med engagemang och vilja att skapa förändring driver du arbetet mot ökad effektivitet. Du ser både helhet och detaljer, och har lätt för att omsätta idéer till verklighet.
Vad vi erbjuder
• Kollektivavtal
• Flexibel arbetstid
• Hälso- och friskvårdsbidrag
• Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
• Mentor som stöd under introduktionsfasen
• Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
• Mångfaldigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
• Extra ersättning för föräldraledighet
• Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner
Mer om oss
Är du redo för en ny spännande utmaning? Välkommen med din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Rekryterande chef Thomas Johansson, thomas.johansson@hitachienergy.com
svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Övriga frågor ställs till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Senad Dizdar, +46 (72) 2303665; Unionen: Claudiu Pop, +46 10 7386870; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43
