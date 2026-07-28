Produktexpert MC - Customhoj
Customhoj Sweden AB / Administratörsjobb / Falkenberg Visa alla administratörsjobb i Falkenberg
2026-07-28
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Customhoj växer och nu letar vi efter en ny kollega till rollen Produktexpert MC.
Vi är ett sammansvetsat gäng som hjälps åt, skrattar mycket och driver framåt tillsammans. Hos oss händer det mycket, tempot är ofta högt och vi gillar att testa nytt, förbättra och hitta smartare sätt att jobba.
För att trivas hos oss har du en hög ambitionsnivå, triggas av resultat och gillar när det händer saker.
Vad du kommer göra:
Ladda upp nya produkter och sortiment i vår e-handel.
Skriva, förbättra och strukturera produkttexter, specifikationer och annan produktinformation.
Arbeta med kategorisering, filtrering och placering så att kunderna enkelt hittar rätt produkter.
Söka fram, tolka och kvalitetssäkra produktdata från leverantörer, kataloger och andra källor.
Presentera teknisk information, passform och produktfördelar på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
Hoppa in där det behövs, vi är ett prestigelöst team som hugger i tillsammans när tempot är högt.
Vi söker dig som:
Har god vana av att arbeta med Excel.
Är intresserad av motorcyklar.
Har lätt för att förstå produkter, teknisk information och hur kunder tänker när de letar efter rätt del.
Kan skriva produkttexter som är informativa, säljande och enkla att förstå.
Pratar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Trivs i en liten grupp där alla bidrar och lyfter varandra.
Gillar högt tempo, snabb utveckling och frihet under ansvar.
Har vana av, eller ett stort intresse för, att använda AI i arbetet.
Varför jobba hos Customhoj?
Hos oss får du vara med och bygga världens bästa e-handel för MC-delar och utrustning.
Vi växer snabbt och det finns stora möjligheter att utvecklas inom företaget.
Du får också:
Vara en del av ett företag med höga ambitioner och mycket framåtanda.
Jobba med motorcyklar varje dag.
Vara med på mässor, utställningar, resor och andra roliga aktiviteter.
Schyssta villkor och bra förmåner.
En kultur där vi peppar varandra, testar nytt och alltid lämnar saker bättre än vi fann dem.
Vill du vara med och bygga något stort, utvecklas på vägen och ha riktigt kul samtidigt? Då är Customhoj rätt plats för dig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka CV + en kort presentation om vem du är och varför du vill jobba med oss på Customhoj till jobb@customhoj.se
.
Ange "Produktexpert MC" i ämnesraden.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@customhoj.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktexpert MC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Customhoj Sweden AB
(org.nr 559326-0887)
311 32 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014234