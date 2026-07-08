Produktchef
OnePartnerGroup Skaraborg AB / Inköpar- och marknadsjobb / Skara Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skara
2026-07-08
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, Götene
, Lidköping
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Kellfri växer och söker nu en Produktchef till huvudkontoret i Skara. I rollen får du en central position i arbetet med att utveckla och förvalta ett starkt och lönsamt produktsortiment, där du omsätter marknadens och kundernas behov till produkter som skapar tydlig kundnytta och god affär. Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som Produktchef ansvarar du för att utveckla och driva delar av Kellfris sortiment utifrån marknadens behov, kundernas krav och företagets affärsstrategi. Du arbetar nära försäljning, marknad, eftermarknad, inköp, logistik och leverantörer för att säkerställa att produkterna är relevanta, konkurrenskraftiga och kommersiellt starka.
Rollen omfattar hela produktlivscykeln – från idé och sortimentsutveckling till lansering, uppföljning, förbättring och avveckling. Du identifierar affärsmöjligheter, analyserar sortimentet och driver förbättringar som stärker både kundvärde och lönsamhet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
utveckla och förvalta ett affärsmässigt starkt produktsortiment
analysera marknad, konkurrens, kundbehov, prisbild och lönsamhet
säkerställa att produkterna motsvarar kundernas krav på funktion, användarvänlighet och prisvärdhet
driva produktutvecklings- och förbättringsprojekt från idé till lansering
följa upp produktprestanda, försäljning, marginal och sortimentets utveckling
ta fram och förankra kommersiella argument för nya och befintliga produkter
ha löpande kontakt med leverantörer samt stötta försäljning, marknad och eftermarknad med produktkunskap och beslutsunderlag
Det operativa inköpsarbetet hanteras av inköpsavdelningen, men rollen har ett nära samarbete med inköp i frågor som rör sortiment, leverantörer, prisbild, tillgänglighet och produktutveckling.
Tjänsten är på heltid med placering på kontoret i Skara, samt innebär cirka 30 resdagar per år inom Europa och Asien. Du blir anställd direkt av Kellfri AB med start omgående eller enligt överenskommelse.
Observera: På grund av sommarsemester kommer vi inte återkoppla till kandidater under veckorna 28–32. Vi återupptar urvals- och kontaktprocessen från och med vecka 33. Tack för ditt tålamod och förståelse – vi ser fram emot din ansökan!Profil
Vi söker dig som har ett tydligt affärsdriv, tekniskt intresse och förmåga att se vad som skapar värde för kunden. Du förstår att en bra produkt inte alltid är den mest avancerade – utan den som löser kundens behov på ett enkelt, hållbart och prisvärt sätt.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva frågor framåt och arbeta nära flera delar av organisationen. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende, både internt och externt. En viktig del av rollen är att kunna förklara affärsnytta, sälja in idéer internt och få med dig andra i organisationen.
Vi tror att du har:
erfarenhet av produktledning, produktutveckling, sortimentsarbete, tekniskt inköp, sourcing eller liknande roll
relevant utbildning inom teknik, produktutveckling, inköp, marknad eller motsvarande erfarenhet
god kommersiell förståelse och intresse för affären
tekniskt intresse och förmåga att förstå produkters funktion, användning och kundnytta
erfarenhet av leverantörskontakter och förhandling
god analytisk förmåga och vana att arbeta med sortiment, pris, lönsamhet och marknadsbehov
Erfarenhet från lantbruk, skog, entreprenad, fordon, maskiner eller tekniska produkter är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har rätt driv, affärsförståelse och vilja att utveckla produkter som skapar verkligt värde för våra kunder.
Som person är du analytisk, strukturerad och har förmåga att prioritera bland flera parallella projekt. Samtidigt är du nyfiken, praktiskt lagd och intresserad av hur produkter faktiskt används av kunden.
Du kommunicerar flytande i svenska och engelska, både i tal som skrift samt god datorvana och kunskaper i Microsoft Office. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Kellfri AB
Kellfri är en helhetsleverantör av prisvärda produkter med svensk konstruktion för alla typer av lantbruk. Med kontroll över hela kedjan – från idé och produktutveckling till försäljning och eftermarknad – skapar vi möjligheter för fler att driva och utveckla verksamheter på landsbygden.
Företaget grundades 1952 och omsätter cirka 380 miljoner kronor. Idag är vi omkring 70 engagerade medarbetare med huvudkontor i Skara. Vi bedriver försäljning i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Polen och Tyskland.
Vi erbjuder ...
Hos oss får du en omväxlande roll med frihet under ansvar, möjlighet att växa i din yrkesroll och med goda framtida karriärmöjligheter inom företaget och koncernen. Du blir en del av ett företag med fokus på prisvärda produkter, kvalitet och långsiktiga kundrelationer.
Kellfri är ett spännande företag som är inne i en förändringsresa med en stark ägare och väletablerat varumärke. Vi driver en hög utvecklingstakt där vi själva utvecklar, marknadsför och säljer våra produkter. Kellfri är ett flexibelt och lösningsorienterat företag och vi har korta beslutsvägar från idé till handling. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Kellfri AB med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För frågor är du välkommen att ta kontakt med Jennifer Lindvall på 073-425 56 41 alternativ jennifer.lindvall@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545), https://www.kellfri.se/
532 38 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kellfri AB Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Jennifer Lindvall jennifer.lindvall@onepartnergroup.se +46734255641 Jobbnummer
9996763