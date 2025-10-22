Produktansvarig Ifacts Malmö
Vill du kombinera teknik, struktur och kommunikation i en roll där du får vara med och utveckla en innovativ produkt som gör verklig skillnad? Hos iFACTS får du chansen att kliva in i ett snabbväxande bolag där din kompetens kommer att märkas - på riktigt.
Vi söker nu en Produktansvarig som vill vara med och stärka vårt produktområde. I dag bär vår produktchef det övergripande ansvaret själv, och nu bygger vi vidare teamet med dig som kan stötta inom produktutveckling, marknadsföring, utbildning och dokumentation.
Om rollen
Som Produktansvarig hos iFACTS blir du en viktig länk mellan produkten, applikationskonsulter, säljteam och våra kunder. Du kommer att arbeta nära produktchef i det dagliga produktarbetet och bidra till att våra lösningar utvecklas, dokumenteras och kommuniceras på bästa möjliga sätt.
Producera material, allt från marknads- och säljmaterial till utbildningsmaterial, manualer och release notes.
Ta hand om vår demo-miljö och vårt interna ledningssystem - med uppgradering och konfigurering efterhand som produkten utvecklas.
Bidra till att iFACTS Academy hålls aktuell med rätt innehåll för olika produktpaketeringar skriva och strukturera dokumentation och utbildningsmaterial
skapa manualer och guider på både svenska och engelska
På sikt kan rollen växa till att även omfatta att hålla utbildningar, stötta vid upphandlingar och ta fram sälj-presentationer - kort sagt, att bli en nyckelperson i hur vi förmedlar kunskap om vår produkt både internt och externt.
Du kommer att ha din huvudsakliga arbetsplats på vårt kontor, men i samband med onboarding av nya kunder kan vissa resor förekomma - oftast kortare, 1-2 dagar.
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, gärna inom IT, systemvetenskap eller teknik, och en grundläggande teknisk förståelse. Du har erfarenhet av att arbeta med digitala system - kanske som superuser, applikationskonsult eller produktkoordinator och trivs i gränslandet mellan teknik, struktur och kommunikation.
Du:
har systemvana och förståelse för hur tekniska lösningar används av olika typer av verksamheter
är pedagogisk och gillar att skapa ordning och tydlighet i komplex information
uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
är noggrann, nyfiken och har lätt för att samarbeta med både tekniska och affärsmässiga roller
Det är meriterande om du har erfarenhet av system-implementationer och vana vid dokumentation, utbildningsmaterial eller produktrelaterad kommunikation.
Varför iFACTS?
Snabb tillväxt: Många nya kunder och ett tydligt fokus på expansion Innovativ produkt: Egenutvecklad mjukvara för ledningssystem, försäkring och skadehantering med hög grad av konfigurerbarhet Teamkänsla: Ett sammansvetsat bolag där du får stor påverkan och nära samarbeten Utvecklingsmöjligheter: Tillgång till vår iFACTS Academy och chans att växa in i fler delar av produkt-arbetet.
Start: Gärna innan årsskiftet Placering: På vårt kontor centralt i Malmö, med viss möjlighet till resor vid kund-onboarding
Låter det som något för dig? Vi ser fram emot att höra från dig!
