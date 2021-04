Production Engineer - Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB - Kemiingenjörsjobb i Stenungsund

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB / Kemiingenjörsjobb / Stenungsund2021-04-14Vi söker nu en Produktionsingenjör ( Operator Asset Engineer) till vår site i Stenungsund. Produktionsingenjören skall genom sin expertis verka för att produktionen löper på enligt plan på daglig basis och arbeta för att dag för dag förbättra vår produktionsprocess.Arbetsuppgifter och ansvarsområdenAnsvarar för att systematiskt identifera, analysera och presentera största Bad actors i produktion till ORM/MRMLeda och driva komplexa CI projekt utifrån siteledningens beslut kopplat till sitens 5 års plan eller uppkomna behovVara coach och mentor till CI Brown Belts, CI Green Belts och CI Yellow BeltsAnsvara för effektiv planering på SC reaktorerna:Leder samarbetet med planeringen för att säkerställa minimala produktionsförluster, optimal plan attainment och gradvis ökande OEEAgera som en förebild Medverka i HSEE&S arbetet innebär:Verkar för att processerna skall ha en minimal miljöpåverkan;Deltar i hazard study & projektrelaterade riskanalyser som representant (exempelvis HazOp, SIL etc)Aktivt stödja tillbudsrapportering och och uppföljningVara ett föredome i arbetet med beteendebaserat säkerhet (BBS) och faro och tillbudsrapportering (IRS)Ansvara för framtagandet av utbildningsmaterial samt genomförandet av utbildningKvalifikationerHögskoleutbildning med inriktning mot kemiteknik eller lång erfarenhet av arbete inom processindustrinStor kunskap och respekt för HSEE&S aspekterDuktig på såväl skriftligt som muntlig kommunikation på svenska och engelska både för intern och extern dialogVarför Nouryon?Tycker du hållbarhet, innovation, säkerhet och samarbete är viktigt? Vill du växa tillsammans med ett företag som blickar framåt och ständigt förbättrar sitt arbetssätt? Våra medarbetare har idéer för en hållbar framtid, och drivkraft att förverkliga dem. De tror att integritet och långsiktiga relationer är nycklar till framgång. Om det stämmer in på dig, gör vi gärna plats för dina ambitioner och kan erbjuda många karriärmöjligheter. Från första dagen stöttar vi din personliga utveckling genom utmanande roller och omfattande möjligheter att lära och växa i en dynamisk, internationell och proaktiv arbetsmiljö med stor mångfald.Ytterligare informationDetta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stenungsund. Du kan läsa mer om https://www.stenungsund.se/ här.Du kommer att rapportera till Production Manager. Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med CV och ansökningsbrev. Vi tar inte emot ansökningar via mail.För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Ula Holma, Production Manager, +46730448268.För mer information om rekryteringsprocessen eller din ansökan, vänligen kontakta HR Business Partner Ann-Kristin Wennergren, +46703880000För fackliga frågor:Stenungsund:Sveriges Ingenjörer Anna-Lena Palm, +46 303 851 13Unionen Magnus Svensson +4630385838 Thomas Nilsson +4630385618Om du har generella frågor eller behöver hjälp, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.comMer om företagetNouryon har cirka 10.000 anställda och verksamhet i över 80 länder runt om i världen. Under vår nästan 400 år långa resa mot att bli en global ledare inom specialkemi har vi byggt upp stor expertis, utvecklat långsiktiga kundrelationer och förtjänat en plats bland de branschledande företagen när det kommer till säkerhet, hållbarhet och tillförlitlighet. Runt om i världen har våra produkter stor betydelse i människors vardagliga liv.Följ oss på Linkedin och Facebook för nyheter och uppdateringar om intressanta tjänster.Film: Nouryon your partner in essential Chemistry for a sustainable futureAnsökningsprocessenEfter ansökningstidens slut påbörjar vi urvalsprocessen.I vårt första urval går vi noga igenom alla ansökningar där kravprofilen jämförs med samtliga kandidater.Möter dina kompetenser och kvalifikationer den profil vi söker blir du inbjuden till en första telefonintervju på ca 30 minuter. Går du därefter vidare i vår urvalsprocess är nästa steg att vi bjuder in dig till ett personligt möte, en face-to-face intervju på ca 1,5 timme, tillsammans med rekryterande chef.Vi ser fram emot din ansökan!Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-29Nouryon Pulp and Performance Chemicals ABStenunge allé 344430 STENUNGSUND5691102