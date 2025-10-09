Producent med personalansvarProd
2025-10-09
Nu söker MAF en entusiastisk och energisk producent med personalansvar. Vi söker någon med personlig erfarenhet av att leda och effektivisera liknande organisationer, med ett öga för smidiga, genomtänkta lösningar på administrativa och logistiska utmaningar. Eftersom en stor del av jobbet är att kommunicera via mail, så är det viktigt att man är bra på att uttrycka sig skriftligt.
MAFs kursverksamhet består av såväl teaterkurser för barn och unga som amatörteaterverksamhet för medlemsgrupper, större event som Barn- och Ungdomsfestivalen och samarbeten med många olika aktörer. Detta innebär att arbetsbelastningen fluktuerar över året.
MAF har idag 4 anställda med lång och djup erfarenhet av sina roller och hur MAF fungerar. Medarbetarna arbetar med kostym och ateljé, verkstad och administration av verksamheten. I dagsläget har MAFs ideella styrelse ansvar för personalen och noterar att det finns ett behov av samordning och tydlighet i kommunikation gentemot personalgruppen. Därför vill vi nu anställa någon som ser behoven av såväl MAF som organisation, styrelsen som ideellt organ och MAFs anställda för bästa arbetsordning.
Vi ser också att du är en person med visioner och framtidstro som kan hjälpa MaF att utvecklas vidare.
Arbetsuppgifter är varierande och består bland annat av följande:
Koordinera och leda personalgruppen
Övergripande ansvar för att MAFs projekt och system går ihop
Kontakt och administration mellan och inom MAF
Viss marknadsföring samt att företräda MaF
Omfattning: 25%, vilket kan komma att utökas.
Om detta låter intressant, skicka CV och personligt brev till styrelsen@m-a-f.org
Vi ser mycket fram emot att möta dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: styrelsen@m-a-f.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - producent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Amatörteaterforum Maf
, http://www.m-a-f.org
211 52 MALMÖ Arbetsplats
Malmö AmatörteaterForum Kontakt
styrelseledamot
Molly Byström bystrom.molly@gmail.com Jobbnummer
9548803