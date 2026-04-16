Producent för danskompani
2026-04-16
Vill du arbeta nära en konstnärlig process och bidra till att scenkonst möter ung publik? Vi söker en producent med fokus på turnésamordning, logistik och kommunikation.
Om verksamheten
Danskompaniet Bobbi Lo Produktion skapar inkluderande scenkonst för primärt barn och unga. Under ledning av konstnärliga ledarna Lava Markusson och Michael Tang har Bobbi Lo Produktion sedan starten 2018 producerat konstnärliga verk för scen, digitala festivaler och beställningsverk med premiärer i Sverige och utomlands. Verksamheten har sin bas i Malmö och turnerar frekvent över hela landet och internationellt med ca 100 publika aktiviteter per år. Verksamheten har två konstnärliga ledare och engagerar årligen ytterligare ca 20 frilansare som dansare, tekniker, scenograf, kostymör m.fl.
Bobbi Lo Produktion erhåller årliga stöd från Statens Kulturråd och Malmö stad, därutöver finansieras verksamheten genom projektstöd och egna försäljningsintäkter.
Som producent arbetar du både självständigt och i nära samarbete med verksamhetens konstnärliga ledning. Tjänsten har särskilt fokus på turnéläggning, arrangörskontakter samt samordning i samband med turné och nyproduktion. Arbetet innefattar även kommunikation kopplad till verksamheten och föreställningarna.
Du har en central roll i kontakten med arrangörer och samarbetspartners och är en viktig länk mellan det konstnärliga arbetet och den praktiska genomförandeprocessen.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bland annat att:
Arbeta med turnéläggning och arrangörskontakter (nationellt och internationellt)
Planera och schemalägga repetitions- och turnéperioder
Bidra i planering och genomförande av nyproduktioner
Arbeta med kommunikation, marknadsföring och presskontakt kopplat till turné och produktionKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som producent, projektledare eller liknande
Har erfarenhet av turnéläggning
Har god organisationsförmåga och kan arbeta strukturerat
Uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska
Trivs både med självständigt arbete och samarbete
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom fri scenkonst
Utbildning inom producent arbete
Förstår danska i tal och skriftKörkortskravDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi tror att du är:
Initiativrik och lösningsorienterad
Intresserad av scenkonst för barn och unga
Kommunikativ och relationsskapande
Strukturerad med god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete
Anställning:
Omfattning: 60 %
Anställningsform: Allmän visstidsanställning
Period: 1 augusti - 31 december med möjlighet till förlängning
Arbetsort: Flexibel, med möjlighet till distansarbete. Vi prioriterar sökande som är baserade i Malmö eller har möjlighet att regelbundet arbeta på plats.
Bobbi Lo Produktion är medlem i Svensk Scenkonst som tecknar kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film.Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till bobbiloproduktion@gmail.com
Skriv "Producent" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 30 april 2026.
