Procurement Agent till Invacare Rea i sommar
2026-03-05
Invacare Rea i Diö söker en semestervikarie i rollen som Procurement Agent
Invacare är en global marknadsledare inom tillverkning och distribution av medicintekniska produkter och hjälpmedel för hemmet och långtidsvården. Vi är kända för våra innovativa och tekniska produkter av hög kvalité som underlättar användarens vardag. Vårt mål är att hjälpa våra användare att njuta av en bekväm, säker och aktiv livsstil. Vi lever upp till vårt uppdrag Making Life's Experiences Possible.
Nu söker vi en ambitiös och engagerad kollega i rollen som operativ inköpare till vårt distributionscenter i Diö.
Ansvarsområden och uppgifter
Som semestervikarie på Procurement arbetar du aktivt med att säkerställa att rätt material finns tillgängligt i rätt tid, till vår produktion och till våra kunder. Du har tät dialog med våra interna och externa leverantörer över hela världen.
Förutom att administrera inköpsorder och ordererkännanden, bevakar du och följer upp våra leveranser. Du förser våra leverantörer med prognoser och arbetar aktivt med att minimera materialbrister.Publiceringsdatum2026-03-05Profil
För att trivas i rollen tror vi att du trivs med att ha många kontaktytor, både internt och externt. Du är kommunikativ och tvekar inte för att ta en personlig kontakt med våra leverantörer och du har en konstruktiv och nära dialog med våra interna funktioner.
Du har en analytisk förmåga och känsla för siffror och du har en god helhetsförståelse för hur olika ämnesområden inom Supply Chain så som lagerstyrning och anskaffning hänger ihop. Vi söker dig som är noggrann och strukturerad. Du organiserar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och har förmåga att prioritera i ett stort administrativt flöde. Du tycker det är roligt att arbeta som ett lag tillsammans med kollegor och som person är du positiv och lösningsorienterad.
Vi söker dig med avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning. Tidigare erfarenhet inom inköpsarbete i en internationell miljö är meriterande. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Ett erfaret team står bakom dig - hela vägen
Vi är stolta över vad vi gör och kan erbjuda dig en meningsfull vardag med människor i fokus, där du får vara med och göra skillnad.
På fabriken i Diö hittar du entusiastiska kollegor som kombinerar professionellt allvar med en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Du kommer att uppleva ett erfaret team som alltid ger dig en hjälpande hand när det behövs. Här monteras och distribueras hjälpmedel såsom vårdsängar, rollatorer, scootrar, rullstolar och hygienhjälpmedel. Produkterna exporteras härifrån till stort sett hela världen med tonvikt på Norden. Vår fabrik ligger mitt emot tågstationen i Diö och det finns goda pendlingsmöjligheter hit, det tar ca 5 minuter från Älmhult och ca 30 minuter från Växjö och Hässleholm. I närheten finns även mycket natursköna områden för till exempel lunchpromenader.
Du kommer att rapportera till EMEA Supply Planning Manager.
Vill du vara en del av något underbart? Då är det kanske dig vi kan välkomna till Invacare-teamet.
Sök tjänsten via https://www.invacare.se/sv/karriar
senast den 31 mars 2026. Vi går igenom ansökningar och genomför intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Kontakta gärna vår rekryteringsansvarig, Kenneth Lindkvist, Team Leader Procurement, klindkvi@invacare.com
, för att få veta mer om tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
Du kan läsa mer om Invacares värderingar och historia på vår hemsida: https://www.invacare.se
