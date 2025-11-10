Processtekniker
Junic Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Gislaved Visa alla maskiningenjörsjobb i Gislaved
2025-11-10
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junic Sverige AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Hylte
eller i hela Sverige
Processtekniker till Plastinject AB
Om Kundföretaget
Med 80 års erfarenhet inom formsprutning av plast är Orion Plastinject Group AB partner för all typ av formsprutning. Vare sig det gäller enstaka detaljer eller omfattande helhetsprocesser i enkla såväl som svåra material så levererar de lösningar med hög teknisk kompetens. Med cirka 160 medarbetare och tre produktionsenheter i Anderstorp optimerar, producerar och levererar Plastinject dem lösningar som håller - varje dag. Orion Plastinject Group AB omsätter ca 400 miljoner i dag.
Dina arbetsuppgifter
• Analysera och optimera formsprutningsprocesser för högsta möjliga effektivitet och kvalitet
• Arbeta med felsökning, inställningar och förbättringar av maskinparametrar
• Optimera samverkan mellan maskiner, robotar och annan automatiserad utrustning
• Implementera nya automationslösningar och robotceller
• Samarbeta med tekniker, produktion och underhåll för att driva tekniska förbättringsprojekt
• Dokumentera och standardisera processer
Din profil
Du är en lösningsorienterad lagspelare som trivs med att samarbeta för att uppnå högsta möjliga effektivitet. Du har en gedigen teknisk kompetens inom formsprutning och gärna relevant utbildningsbakgrund. I rollen använder du din praktiska erfarenhet av formsprutningsmaskiner och industrirobotar såsom Fanuc, KUKA eller Wemo.Du är van vid att analysera och optimera processdata för att skapa stabila och effektiva produktionsflöden. Hos Plastinject AB får du stor frihet att ta ansvar, driva förbättringsarbete och påverka resultatet i vardagen. Har du dessutom erfarenhet av Lean, Six Sigma eller liknande metodiker är det meriterande.
Hos Plastinject erbjuds
• En tekniskt utmanande roll i ett framtidsinriktat företag
• Hög grad av frihet och möjlighet att påverka din arbetsdag
• Investeringar i ny teknik, automatisering och kompetensutveckling
• Ett team med stor teknisk kunskap och ett öppet klimat
• Konkurrenskraftiga villkor, och goda utvecklingsmöjligheter
Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.seHar
du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Niklas Andersson på 072-200 31 02.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Junic AB Jobbnummer
9597778