Processoperatörer sökes till Nouryon!

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB / Processoperatörsjobb (kemisk basindustri) / Sundsvall2021-04-06Till vår produktion i Stockvik söker vi omgående framtidens processoperatör som kommer att få stort eget ansvar och utvecklas.Ansvarsområden/arbetsuppgifterSom Processoperatör kommer du att tillsammans med dina kollegor ansvara för att våra produkter tillverkas säkert, med rätt kvalitet och i rätt tid. Vi arbetar med kemikalier och torra produkter i en anläggning med explosionsklassade områden. Detta kräver speciell hänsyn, stor uppmärksamhet och varsamhet. Du kommer att följa rutiner och instruktioner och utföra det praktiska. Genom att proaktivt uppmärksamma avvikelser och utföra förebyggande underhåll bidrar du till en störningsfri produktion. Du förväntas delta aktivt i produktionsplanering och i utvecklandet av process och processutrustning. BBS (beteendebaserade observationer) och 5S arbete är en viktig del av arbetet och har hög prioritet.KravprofilTidigare erfarenhet som processoperatör är ett krav och kemikunskaper är önskvärt men inte ett måste.Gymnasieutbildning inom natur/teknik, processteknik eller motsvarande. Eftergymnasial utbildning är meriterandeGod PC-vana och vana av att rapportera in i produktionssystemErfarenhet av LEAN och tycker det är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.Goda kunskaper i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.För att klara av arbetet bra ser vi att du som person är ansvarstagande, flexibel, positiv och trivs med att arbeta i ett team. Alla anställda arbetar kontinuerligt med förbättringar, vilket innebär att du tycker om att ta egna initiativ för att förbättra och lösa problem. Stor vilja och flexibilitet är andra viktiga hörnstenar för denna tjänst. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Varför Nouryon?Tycker du hållbarhet, innovation, säkerhet och samarbete är viktigt? Vill du växa tillsammans med ett företag som blickar framåt och ständigt förbättrar sitt arbetssätt? Våra medarbetare har idéer för en hållbar framtid, och drivkraft att förverkliga dem. De tror att integritet och långsiktiga relationer är nycklar till framgång. Om det stämmer in på dig, gör vi gärna plats för dina ambitioner och kan erbjuda många karriärmöjligheter. Vi ger dig chansen till personlig utveckling genom utmanande roller och omfattande möjligheter att lära och växa i en dynamisk, internationell och proaktiv arbetsmiljö med stor mångfald.Ytterligare informationTjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg så snart som möjligt då vi har löpande urval. Vi tar inte emot ansökningar via mail.För mer information om tjänsterna är du välkommen att kontakta produktionsledare Annika Persson på +46738207926Om du har generella frågor kring din ansökan eller behöver hjälp, vänligen kontakta: recruiting.se@nouryon.com För information från fack:If Metall, Rolf Eriksson 070-5643838Vi ser fram emot din ansökan!2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-24Nouryon Pulp and Performance Chemicals ABStockviksvägen 2085467 SUNDSVALL5672819