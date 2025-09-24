Processoperatör till Repair Solutions på GKN
2025-09-24
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid vår anläggning i Trollhättan utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Vi arbetar även med motorunderhåll.
Hos GKN Aerospace blir du en del av ett globalt företag där teknik, innovation och samarbete är centrala drivkrafter. Du får arbeta i en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, en trygg anställning och en arbetsmiljö där din insats gör skillnad - på riktigt. Arbetsuppgifter
Vi söker en processoperatör som skall arbeta med manuell rengöring, blästring, lackering och OFP inom Repair Solutions. GKN har många olika produkter inom vårt område t.ex. 24K IMC, 30K IMC, RM12, IGT, TRF samt att dem är nu är i en fas med nya produkter inom Repair Solutions som skall startas upp i produktionen. I teamet arbetar och hjälper man varandra är en förutsättning för att få allt att fungera och att man trivs och har kul tillsammans. Du kommer att arbeta inom avdelningen Processer i A-verkstaden som supporterar flera olika flöden inom företaget. Profil
Du ansvarar för:
Att ha bra kvalité på det vi levererar
Att hålla takten och levererar enligt löften
Komma med idéer och vara med och bidraga till ständiga förbättringar
Arbeta enligt våra säkerhetsföreskrifter
Kvalifikationer * Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. Vi söker dig som har en vilja att lära dig nya saker, vill vara med och bygga upp ett vinnande lag så att vi blir bättre än våra konkurrenter. * Strukturerad och organiserad med vilja att jobba med förbättringsarbete * Serviceinriktad med kundfokus. * Lätt att samarbeta med och skapa nätverk. Alla förekommande skift former kan i framtiden vara aktuella.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Jennifer Hult, Jennifer.hult@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Jennifer Hult jennifer.hult@skill.se Jobbnummer
9524137