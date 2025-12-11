Processoperatör till färgindustrin - Helsingborg

Processbemanning Svenska AB / Processoperatörsjobb / Helsingborg
2025-12-11


Vi söker nu en processoperatör till ett välkänt företag i Helsingborg verksamt inom färgindustrin. Du kommer att arbeta på en specifik avdelning där produkter förbereds och blandas enligt givna recept. Arbetet innebär även att skicka prover till laboratoriet för analys och kvalitetssäkring.

Arbetstider: 12 h pass, mån-ons.
Plats: Helsingborg
Start: Efter årsskiftet

2025-12-11

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och väga upp råvaror enligt recept

Blanda och bearbeta produkter i produktionsutrustning

Utföra och skicka tester till labb

Följa säkerhets- och kvalitetsrutiner

Arbeta ordningsamt och bidra till ett fungerande teamarbete

Kravprofil för detta jobb
Truckkort

God fysik - tyngre lyft förekommer i arbetet

Flytande svenska i tal och skrift - många siffror och tekniska begrepp att hantera

Noggrann, ansvarstagande och trygg i en produktionsmiljö

Vi erbjuder:

Ett långsiktigt uppdrag på ett stabilt företag

Trevliga kollegor och stöttande arbetsledning

Möjlighet att utvecklas i din roll som processoperatör

För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.

Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/

Arbetsplats
Processbemanning AB

Kontakt
Processbemanning AB
administration@processbemanning.se
042-210299

Jobbnummer
9638611

