Processoperatör till färgindustrin - Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Processoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla processoperatörsjobb i Helsingborg
2025-12-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker nu en processoperatör till ett välkänt företag i Helsingborg verksamt inom färgindustrin. Du kommer att arbeta på en specifik avdelning där produkter förbereds och blandas enligt givna recept. Arbetet innebär även att skicka prover till laboratoriet för analys och kvalitetssäkring.
Arbetstider: 12 h pass, mån-ons.
Plats: Helsingborg
Start: Efter årsskiftetPubliceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Förbereda och väga upp råvaror enligt recept
Blanda och bearbeta produkter i produktionsutrustning
Utföra och skicka tester till labb
Följa säkerhets- och kvalitetsrutiner
Arbeta ordningsamt och bidra till ett fungerande teamarbeteKravprofil för detta jobb
Truckkort
God fysik - tyngre lyft förekommer i arbetet
Flytande svenska i tal och skrift - många siffror och tekniska begrepp att hantera
Noggrann, ansvarstagande och trygg i en produktionsmiljö
Vi erbjuder:
Ett långsiktigt uppdrag på ett stabilt företag
Trevliga kollegor och stöttande arbetsledning
Möjlighet att utvecklas i din roll som processoperatör
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Kontakt
Processbemanning AB administration@processbemanning.se 042-210299 Jobbnummer
9638611