Processoperatör till Asfaltsverket Borås
Ncc AB / Maskinoperatörsjobb / Borås Visa alla maskinoperatörsjobb i Borås
2025-12-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Borås
, Ulricehamn
, Ale
, Partille
, Göteborg
eller i hela Sverige
Processoperatör
Rollen som processoperatör Asfalt
I rollen som processoperatör hos oss deltar du i tillverkningen av asfalt och den dagliga driften av asfaltsfabriken. Reparations- och underhållsarbete förekommer dagligen. Normal säsong för asfaltproduktion är mellan april och december, resterande tid ägnas åt underhåll. Under säsong förekommer varierande arbetstider då vi har tillverkning nästan dygnet runt.Publiceringsdatum2025-12-30Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från tillverkande industri. För att klara av arbetet så måste du behärska svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande för tjänsten är att du har förarbevis för hjullastare, svets- och reparatörskunskaper.
Som person är du serviceinriktad, ordningsam, plikttrogen, självständig och utåtriktad. Du förstår vikten av att skapa goda relationer både internt som externt. Du är flexibel och i viss mån stresstålig. Det är viktigt för oss att du står bakom NCC:s värderingar ärlighet, respekt och tillit.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kommer att tillämpas. Placering i Borås Ramnaslätt på NCC:s Asfaltverk. B-körkort är ett krav.
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtester på våra slutkandidater.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Operation Manager Jörgen Magnusson, tfn 076-882 33 20.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande så vid intresse skicka vänligen in din ansökan snarast. Sista ansökningsdag är 2026-01-31.
Varmt välkommen med din ansökan.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder.
Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur, grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden.
NCC Industry har ett implementerat och processinriktat verksamhetssystem som styr och leder oss framåt på vägen för att kunna förbättras, utvecklas och nå uppsatta mål. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9666504