Processoperatör | Lernia | Göteborg

2026-02-06
Vi söker en processoperatör till vår kund i Göteborg. Rollen erbjuder en tekniskt utvecklande vardag i ett engagerat team med fokus på kvalitet, säkerhet och framtid.
Om rollen
Som processoperatör ansvarar du för att övervaka och driva produktionen på ett säkert och kvalitetsmedvetet sätt. Arbetet sker i nära samarbete med andra avdelningar och i mindre team, vilket kräver god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation. Rollen ställer krav på teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, god teknisk förståelse samt praktiskt handlag då underhåll och felsökning ingår i arbetet. Arbetstiden är fem -skift
Formell kompetens
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Teknisk utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Hög säkerhets- och kvalitetstänk
Datavana då allt styrs via datoriserade/elektroniska system
Personlig drivkraft, engagemang och flexibilitet
Meriterande
Hantering av labbinstrument då verifieringar/kontroller är en del av arbetet.
Tidigare arbete som processoperatör eller likvärdigt
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och focöretagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post: sara.vucic@lernia.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
