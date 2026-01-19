Processoperatör
Prowork Göteborg AB / Betongarbetarjobb / Göteborg Visa alla betongarbetarjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en processoperatör till en betongfabrik i Göteborg
Vill du vara en del av ett team som är ett av Sveriges ledande tillverkare av Betong/Cement? Du kommer att arbeta på en av kundens anläggningar i Göteborg.
Arbetstiderna kommer vara: kväll/natt
Har du tidigare erfarenhet av att jobba med betong så tveka inte på att söka!Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av bygg/anläggning,
Eller erfarenhet av betong/cement
Eller erfarenhet av processtillverkning
Fabriksbetong Klass II
Meriterande:
B-körkort
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du är en ansvarsfull person som avslutar det du påbörjat, är flexibel, prestigelös och anpassningsbar. Du är van vid att jobba delvis utomhus i en fysiskt tung miljö samt är självgående och tar egna initiativ. För att vara aktuell till denna tjänst gillar du att både arbeta ensam samt fungerar bra i grupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9692364