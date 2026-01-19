Processoperatör

Prowork Göteborg AB / Betongarbetarjobb / Göteborg
2026-01-19


Vi söker en processoperatör till en betongfabrik i Göteborg
Vill du vara en del av ett team som är ett av Sveriges ledande tillverkare av Betong/Cement? Du kommer att arbeta på en av kundens anläggningar i Göteborg.
Arbetstiderna kommer vara: kväll/natt

Har du tidigare erfarenhet av att jobba med betong så tveka inte på att söka!

Publiceringsdatum
2026-01-19

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av bygg/anläggning,
Eller erfarenhet av betong/cement
Eller erfarenhet av processtillverkning
Fabriksbetong Klass II

Meriterande:
B-körkort

Om dig:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du är en ansvarsfull person som avslutar det du påbörjat, är flexibel, prestigelös och anpassningsbar. Du är van vid att jobba delvis utomhus i en fysiskt tung miljö samt är självgående och tar egna initiativ. För att vara aktuell till denna tjänst gillar du att både arbeta ensam samt fungerar bra i grupp.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

Jobbnummer
9692364

