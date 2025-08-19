Processledare till vård- och omsorgscollege
Vill du göra skillnad för framtidens vård och omsorg? Vill du vara med och forma framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg? Bli processledare för VO-College Västmanland!
Vi söker en drivande och samarbetsinriktad processledare till Vård- och omsorgscollege i Västmanland. Tillsammans med engagerade utbildare och arbetsgivare skapar du förutsättningar för kvalitet, utveckling och samverkan - på riktigt.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som processledare kommer du att stötta, inspirera och leda arbetet inom Vård- och omsorgscollege i Västmanland. Processledaren arbetar strategiskt och operativt med att:
• skapa och upprätthålla samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare
• tillsammans med regionala styrgruppens ordförande leda regionala styrgruppens arbete
• processleda certifieringsansökningar och återcertifieringar
• stötta lokala styrgrupper i deras utvecklingsarbete
• representera Vård- och omsorgscollege i olika sammanhang - lokalt, regionalt och nationellt
• sammankalla och upprätta arbetsgrupper utifrån behov
• omvärldsbevaka och bidra till att driva ett Vård- och omsorgscollege i framkant
Du arbetar i nära dialog med många olika aktörer och får möjlighet att påverka på flera nivåer. Rollen och tillhörande ansvarsområden är till stor del ett självständigt arbete. Viktiga kontaktytor finns inom Region Västmanland, i länets kommuner samt inom Vård- och omsorgscollege både regionalt och lokalt.
Läs mer om vård- och omsorgscollege här: https://www.vo-college.se/
Om arbetsplatsen
Utbildningsenheten ligger organiserat inom CIFU utbildning, Centrum för forskning, innovation och utbildning, och har till uppdrag att utveckla, organisera och samordna samt producera utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för regionens alla medarbetare, kommuner i länet samt privata vårdgivare med avtal.
På uppdrag arbetar vi med att ta fram utbildningsinsatser kopplade till uppdragsgivarnas behov och bidrar till att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används.
Här välkomnas du till en unik verksamhet som bidrar till regionens kompetensutveckling. Vi är ett härligt gäng med stort engagemang som drivs av utveckling och känner delaktighet i de förändringar som sker. Vårt hälsoteam inspirerar oss med olika aktiviteter som bidrar till vår arbetsglädje.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• ett stimulerande arbete där du får möjlighet att påverka kompetensförsörjningen inom vård och omsorg
• en självständig roll där du har en nyckelfunktion i det regionala och lokala Vård- och Omsorgscollege
• ett arbete där du får samarbeta och leda samverkan mellan många olika aktörer i länet.
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en hälso- och sjukvårdsutbildning alternativt att du har en annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har förmåga att leda processer och skapa engagemang. Det är meriterande om du har en process-/projektledarutbildning. Du har goda kunskaper i det svenska språket och intresse för utveckling. Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av Vård- och omsorgscollege eller erfarenhet från liknande uppdrag.
Du är en trygg person med god kommunikativ förmåga och vana att arbeta självständigt. Du arbetar bra tillsammans med andra personer såväl som att du självständigt kan planera, organisera och administrera ditt arbete på ett effektivt sätt såväl strategiskt som operativt. Du är en person som har lätt för att samverka och skapa relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 75%. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 september 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
